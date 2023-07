Dla Grecji połączenie Via Carpatia jest najważniejszym obecnie lądowym projektem międzynarodowym, który zapewni dostęp do rynków Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej – powiedział w rozmowie z PAP prof. Grigoris Zarotiadis z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Jak podkreśla, istotne jest to, że Via Carpatia będzie przebiegać przez kraje członkowskie Unii Europejskie i będzie konkurencyjna w stosunku do innych połączeń Północ-Południe, które biegną na przykład przez Macedonię Północną czy Serbię.

"Nowy szlak jest istotny również z innego powodu: historycznie mamy związki z krajami Bałkanów, gdzie mieszka duża liczba Greków. Dlatego zależy nam na rozwoju połączeń infrastrukturalnych z tym obszarem" - powiedział Zarotiadis.

Również dla samych Salonik, jako centrum gospodarczego i logistycznego, Via Carpatia jest swego rodzaju "darem z niebios" - dodał.

Grecki odcinek Via Carpatia jest prawie skończony. "Wynika to z faktu, że jeszcze przed powstaniem projektu był on rozwijany w ramach innego projektu infrastrukturalnego" - zauważył Zarotiadis.

Chodzi o autostradę Egnatia Odos łączącą port Igumenitsa nad Morzem Jońskim na zachodzie ze wschodnią granicą Grecji. Nazwa połączenia nawiązuje do starożytnej rzymskiej drogi via Egnatia, zbudowanej w II w. p.n.e. i przebiega przez Saloniki.

Jak podkreśla Zarotiadis, głównym wkładem Grecji w szlak Via Carpatia jest 100-kilometrowe wertykalne połączenie Egnatia Odos z granicą z Bułgarią - i jest ono w dużej części ukończone.

W budowie jest jeszcze krótkie, około 15-kilometrowe połączenie z portem w Salonikach. "Nie oznacza to, że w ogóle nie ma połączenia z portem. Po prostu nie jest ono jeszcze na takim poziomie, na jakim przewiduje to Via Carpatia" - mówi Zarotiadis.

Droga Via Carpatia ma być kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową. Jest już częściowo dostępna, a częściowo realizowana - liczyć ma kilka tysięcy kilometrów. W Polsce ma mieć około 700 km.

W grudniu 2022 roku szlak został wpisany do sieci głównych szlaków Unii Europejskiej (TEN-T).

Marcin Furdyna