Dmytro Kuleba: NATO nie powinno trzymać Ukrainy w zawieszeniu

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wyraził rozczarowanie decyzją szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie w sprawie członkostwa Ukrainy, która nie zawiera upragnionego zaproszenia dla Kijowa, poinformowała we wtorek "Europejska Prawda"

Zdaniem szefa ukraińskiego MSZ NATO nie powinno trzymać "całej sytuacji i Ukrainy w zawieszeniu, jeśli chodzi o członkostwo". Przyznał, że decyzja szczytu wileńskiego skróciła drogę Kijowa do Sojuszu.

"I oni (przywódcy Sojuszu - przyp. red.) mogliby to przyśpieszyć jasno wskazując, kiedy Ukraina otrzyma zaproszenie do NATO" - podkreślił.

"Wychodzimy z założenia, że wszystkie warunki do zaproszenia są już spełnione,tutaj, w Wilnie, a mówi się, że faktyczne członkostwo nastąpi, gdy warunki na to pozwolą. Będziemy jednak nadal współpracować z naszymi partnerami, aby posunąć ten proces do przodu" - dodał Kuleba.