Do 71 wzrosła liczba ofiar czwartkowego wypadku u wybrzeży Syrii

Do 71 wzrosła liczba ofiar na skutek wywrócenia się u wybrzeża Syrii łodzi przewożącej migrantów z Libanu - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na libańskiego minustra transportu Alego Hamije.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Łódź wywróciła się w czwartek, początkowo mówiono o 34 ofiarach.

Uratowani pasażerowie powiedzieli, że łódź wypłynęła z położonego na północy Libanu miasta Miniyeh i byli na niej ludzie różnych narodowości, w większości Libańczycy i Syryjczycy. Niektórzy nie mieli dokumentów.

Liban doświadcza gwałtownego wzrostu migracji, napędzanego przez jeden z najgłębszych od dekad kryzysów gospodarczych na świecie. Wśród tych, którzy opuszczają kraj drogą morską, oprócz Libańczyków są osoby z Syrii i terytoriów palestyńskich.

Liczba osób, które wyjechały lub próbowały opuścić Liban drogą morską, niemal podwoiła się w 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego. W 2022 roku wzrosła o kolejne 70 proc. - poinformowała na początku września agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR).

Do najważniejszych powodów zwiększonej emigracji należą "niezdolność do przetrwania w Libanie z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej" oraz "brak dostępu do podstawowych usług i ograniczone możliwości zatrudnienia" - dodało UNHCR.