Do 86 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar burzy tropikalnej Ana w Afryce Wschodniej

Liczba ofiar śmiertelnych burzy tropikalnej Ana w Afryce Wschodniej wzrosła do co najmniej 86 osób - przekazała w piątek Agencja Reutera. Wstępnie informowano o 36 zmarłych na skutek żywiołu, który w zeszłym tygodniu uderzył w południowo-wschodnie wybrzeże kontynentu afrykańskiego.

Sztorm dotarł do wybrzeży Madagaskaru 22 stycznia, niszcząc zabudowania i powodując osunięcia się ziemi. Dwa dni później żywioł nadciągnął do Afryki kontynentalnej, do Mozambiku i Malawi, gdzie w skutek licznych nagłych powodzi przedsiębiorstwa zaopatrujące kraj w energię elektryczną zmuszone zostały do odcięcia dostaw prądu.

Przedstawiciele ONZ poinformowali, że we wszystkich trzech państwach Ana dotknęła setek tysięcy osób, przynosząc powodzie i dewastując infrastrukturę.

"Ta ostatnia burza jest bezpośrednim przypomnieniem tego, że kryzys klimatyczny stanowi dla nas rzeczywisty problem" - mówiła Maria Luisa Fornara, przedstawicielka Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Mozambiku.

Agencja Reutera zauważa, że kolejny sztorm tropikalny o nazwie Batsirai przesuwa się wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki. Narodowy Instytut Meteorologii Mozambiku wydał ostrzeżenie, że Batsirai może przekształcić się w gwałtowną burzę tropikalną.