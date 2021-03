Do Australii trafi nowa dostawa szczepionek AstraZeneca, nie wiadomo jednak skąd

Do Australii w ciągu 48 godzin ma trafić kolejna dostawa preparatu firmy AstraZeneca, nie wiadomo jednak, skąd przyjadą szczepionki ani ile dawek otrzyma Canberra - podaje we wtorek portal News.com.au. W czwartek Włochy zablokowały eksport tej szczepionki do Australii.

Dostawa szczepionek AstraZeneca ma dotrzeć do Australii w czwartek, a według australijskiej sieci telewizyjnej ABC preparat "jest już w drodze".

Nie podano do publicznej wiadomości, ile dawek preparatu trafi do Canberry, aby "uniknąć dalszych problemów z blokowaniem eksportu (szczepionek - PAP)" - ustaliła dziennikarka ABC News Anna Henderson.

W czwartek Włochy jako pierwszy kraj wykorzystały unijny instrument kontroli eksportu szczepionek, by zablokować wywóz 250 tys. dawek szczepionki AstraZeneca do Australii.

Australijski portal News.com.au przypomina, że ograniczenia eksportu mają związek z faktem, że koncern nie jest w stanie wywiązać się z obietnic kontraktowych dotyczących dostaw zamówionych ilości preparatu.

Premier Australii Scott Morrison oznajmił w piątek, że choć wysłał pismo do Komisji Europejskiej w sprawie zablokowania wywozu szczepionek, jest w stanie zrozumieć decyzję władz Włoch.

Preparat AstraZeneca jest produkowany w wielu krajach i pakowany w zakładach koncernu we Włoszech i Niemczech - podaje News.com.au.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła we wtorek koncerny farmaceutyczne, że zablokowanie eksportu szczepionek AstraZeneca z Włoch do Australii to nie był pojedynczy przypadek i środki takie będą stosowane wobec firm, które nie wypełniają swoich zobowiązań kontraktowych.

"Tymczasem AstraZeneca od grudnia (2020 roku - PAP) do marca dostarczyła do UE mniej niż dziesięć procent zamówienia zawartego w kontrakcie" - podkreśliła.

AstraZeneca i Komisja Europejska nie skomentowały informacji o nowej dostawie szczepionek do Australii.