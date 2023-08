Do Chin jedzie specjalna misja z USA. Mimo trudnych relacji

Między 27 i 30 sierpnia 2023 roku w Chinach przebywać będzie amerykańska delegacja rządowa - na czele z sekretarz handlu Giną Raimondo. Rozmowy mają dotyczyć prób ograniczenia napięć we wzajemnej wymianie gospodarczej.

Pomimo trudnych relacji politycznych Stany Zjednoczone i Chiny chcą rozmawiać o normalizacji wymiany handlowej.

Amerykanie oczekują deklaracji w sprawie chińskiego eksportu materiałów i komponentów dla potrzeb rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Obu stronom zależy na złagodzeniu napięć we wzajemnych relacjach; w tle - spowolnienie chińskiej gospodarki i rozpoczęcie kampanii wyborczej Joe Bidena.

Na wzajemnych stosunkach amerykańsko-chińskich od dłuższego czasu cieniem kładzie się wprowadzenie przez administrację Joe Bidena restrykcji wobec firm technologicznych, motoryzacyjnych, a także ubezpieczeniowych i finansowych.

Rząd amerykański nie godzi się na proste przejmowanie spółek przez chińskich inwestorów. W zamian Chińczycy stosują podobne procedury wobec amerykańskich podmiotów.

Nie dalej jak w minionym tygodniu to właśnie chiński urząd do spraw konkurencji storpedował transakcję wartą około 5,4 miliarda dolarów, gdy grupa nowych technologii Intel starała się o zgodę na przejęcie izraelskiego producenta półprzewodników Tower Semiconductor. Takich przypadków jest jednak dużo więcej.

Chińscy hakerzy włamali się na konta e-mailowe urzędników Departamentu Handlu

Ostatnim zgrzytem we wzajemnych relacjach stała się udana próba włamania hakerów chińskich na skrzynki e-mailowe wysokich urzędników Departamentu Handlu USA, w tym sekretarz handlu. Informację o nielegalnej akcji w lipcu tego roku zorganizowanej grupy przestępców potwierdzili eksperci z Microsoftu.

Tym ważniejszy staje się fakt, że do Pekinu i Szanghaju przyjeżdża delegacja amerykańska rządowa na czele z sekretarz handlu Giną Raimondo (pobyt od 27 do 30 sierpnia 2023 roku). W programie są rozmowy z wysokimi urzędnikami kilku resortów o poprawie klimatu we wzajemnych relacjach handlowych.

Strona amerykańska zechce także uzyskać zapewnienie, że Chiny nie wspomagają rosyjskiej machiny wojennej i nie dostarczają materiałów i komponentów, które mogłyby być wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy.

Ważne będzie również sprawdzenie, w jaki sposób rosyjskie banki dokonują transakcji w ramach rozliczeń międzynarodowych od momentu wykluczenia ich z amerykańskiego systemu SWIFT. W tym przypadku wiadomo, że wykorzystywane są rozwiązania oferowane przez chińskie banki.

Chiny są posiadaczem największego pakietu amerykańskich obligacji rządowych. Nie jest tajemnicą, że - przy obecnym poziomie stóp procentowych - zarabiają na tym bardzo dobrze. Warto jednak wysondować, jakie mogą być przyszłe decyzje władz w tej sprawie... Uzyskanie potwierdzenia utrzymania obecnego poziomu zaangażowania może wzmocnić notowania dolara.

Chiny muszą pilnie pobudzić gospodarkę, dlatego chcą zwiększyć wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi

Dla Chin, które mają poważne problemy z własną gospodarką, która zaczyna w ostatnich miesiącach gwałtownie zwalniać, utrzymanie dobrych relacji z największym partnerem handlowym wydaje się szczególnie ważne.

Nawet gesty strony amerykańskiej wobec władz Tajwanu, przynajmniej czasowo, schodzą na plan dalszy. Pobudzenie gospodarki, m.in. w obliczu ogromnego kryzysu na rynku nieruchomości i bankructwa firm deweloperskich, to zadanie o najważniejszym znaczeniu dla władz centralnych .

Warto się dogadać przynajmniej w części spornych kwestii - taki jest plan przewidywanych rozmów. Także dlatego, że już za kilka tygodni w Stanach Zjednoczonych zaczyna się kampania przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi.

Dla ubiegającego się o reelekcję obecnego prezydenta Joe Bidena poprawa nastrojów wśród biznesmenów, którzy mają swoje fabryki w Chinach, jest bardzo potrzebna. To oznacza pokazanie siły sprawczej całej administracji prezydenckiej działającej w interesie kraju, ale także utrzymanie miejsc pracy.

Sekretarz handlu Gina Raimondo spotka się z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, który od lat obecny jest w Chinach

Gina Raimondo po rozmowach z urzędnikami chińskimi pojedzie do Szanghaju. W trakcie dwudniowego pobytu spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm, w tym między innymi: Apple, Tesli, Microsoft. Wysłucha ich postulatów dotyczących złagodzenia napięć we wzajemnych relacjach, zniesienia blokady na rozwój nowych technologii, które potencjalnie mogą być wykorzystane przez chiński przemysł zbrojeniowy.

Jako gest dobrej woli z obu stron przyjęto decyzję władz lotnictwa cywilnego o podwojeniu liczby lotów w tygodniu realizowanych na trasach z lotnisk chińskich i amerykańskich.

Oficjalne rezultaty dwustronnych polityczno-gospodarczych rozmów poznamy w przyszłym tygodniu.