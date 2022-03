Do Francji przyjechało do tej pory 5 tys. uchodźców z Ukrainy

Do Francji przyjechało od 25 lutego 5 tys. wojennych uchodźców z Ukrainy, 500 dotarło do Paryża – poinformował we wtorek premier Jean Castex.

Część Ukraińców traktuje Francję jako kraj tranzytowy: chcą wyjechać do Wielkiej Brytanii, inni do południowej Europy. Uchodźcy przybywają głównie autobusami i pociągami z Berlina oraz samolotami.

Mer Paryża Anne Hidalgo przekazała uchodźcom ukraińskim do użytku szkołę na noclegi. Francuzi zaoferowali uchodźcom do tej pory 10 798 miejsc noclegowych, z czego 5978 miejsc zgłosiły osoby indywidualne, 3683 samorządy i organizacje oraz 1137 sektor hotelarski.

Z Paryża Katarzyna Stańko