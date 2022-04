Do Japonii zbiegło 649 osób z Ukrainy; napływ uchodźców problemem przez brak regulacji prawnych

649 osób z ogarniętej wojną Ukrainy uciekło do Japonii; dla rządu Tokio to duże wyzwanie, ponieważ jest to największa liczba uchodźców od lat, a w japońskim prawie nie ma przepisów regulujących kwestię ich przyjmowania - poinformował w piątek dziennik "Mainichi".

Ukraińcy, którzy zbiegli przed rosyjską agresją, są przyjmowani w Japonii przez władze lokalne i organizacje pozarządowe. Według danych Japońskiej Agencji ds. Imigracji do 16 kwietnia do kraju przybyło 649 osób z Ukrainy. Japonia, która ma niskie wskaźniki przyjmowania uchodźców, nie radzi sobie z udzielaniem im wsparcia, ponieważ sytuacja jest bezprecedensowa - zauważa "Mainichi".

Osoby uciekające z Ukrainy wjeżdżają do Japonii na podstawie krótkoterminowej wizy, która umożliwia pobyt w tym kraju przez 90 dni. Kiedy ją dostaną, mogą starać się o wizę "dla wyznaczonych rodzajów działalności", która umożliwia im podjęcie pracy i jest ważna przez maksymalnie półtora roku. Dzięki temu mogą zarejestrować się jako rezydenci i przystąpić do państwowego programu ubezpieczeń zdrowotnych. Nie zostało jednak jasno określone, czy wizę tę można przedłużyć po jej wygaśnięciu.

"Mainichi" podaje, że osoby przyjeżdżające z Ukrainy traktowane są jako "ewakuowani", co oznacza, że nie mają prawa do długiego pobytu w Japonii. "Konieczne jest stworzenie zasad umożliwiających współpracę sektora publicznego i prywatnego zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, aby mogły one reagować na przypadki, kiedy ewakuowani zostają dłużej. (...) Ich prawa nie są obecnie jasno określone, więc istotne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji" - powiedziała w rozmowie z dziennikiem Megumi Kuwana, profesor specjalizująca się w prawie humanitarnym na Uniwersytecie Kindai w Osace.