Do Rzymu powróciło ośmiu Włochów ewakuowanych z Wuhan

Do Rzymu przyleciało w niedzielę ośmioro Włochów ewakuowanych z Chin w związku z epidemią koronawirusa. Opuścili oni Wuhan, epicentrum zachorowań, na pokładzie brytyjskiego samolotu. Po przyjeździe do Wiecznego Miasta zaczną kwarantannę w szpitalu wojskowym.

Specjalny samolot z Włochami wylądował na wojskowym lotnisku Pratica di Mare. Wcześniej odlecieli oni z Chin brytyjskim samolotem, który zabrał z Wuhan ponad 200 osób różnej narodowości. Do bazy lotniczej RAF Brize Norton poleciał po nich samolot udostępniony przez MSZ Włoch.

W Wuhan pozostał tylko jeden Włoch, który chciał wrócić do kraju. To 17-latek, przebywający tam na wymianie szkolnej. Nie został wpuszczony do brytyjskiego samolotu, ponieważ stwierdzono u niego podwyższoną temperaturę. Badania wykazały, że nie ma koronawirusa, ale zgodnie ze stosowanymi procedurami sanitarnymi nie mógł odlecieć z tego samego powodu już po raz drugi. Tydzień wcześniej włoski uczeń również nie został wpuszczony na pokład maszyny wysłanej przez władze w Rzymie po ponad 50 Włochów ewakuowanych z miasta, gdzie szerzy się groźny wirus.

Szef MSZ Luigi Di Maio ogłosił w niedzielę, że samolot włoskiego lotnictwa wojskowego w ciągu najbliższej doby poleci do Wuhan po nastolatka.