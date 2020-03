Dokument KE: rosyjskie media wykorzystują koronawirusa do kampanii dezinformacyjnej

Rosyjskie media wykorzystują rozprzestrzenianie się koronawirusa do tworzenia "dużej kampanii dezinformacyjnej" na Zachodzie - to teza z wewnętrznego dokumentu Komisji Europejskiej, do którego dotarł Reuters.

Rosyjska kampania ma zaostrzyć panikę w zgodzie z szerszym podejściem działań Kremla nakierowanych na podważenie funkcjonowania europejskiego społeczeństwa. Dokument wskazuje na to, że rosyjska dezinformacja ma pogorszyć zagrożenie dotyczące kryzysu zdrowotnego w krajach zachodnich.