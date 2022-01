Dolce&Gabbana nie będzie już używać futra zwierzęcego w kolekcjach

Mediolański dom mody Dolce&Gabbana ogłosił w poniedziałek, że nie będzie dłużej wykorzystywał futra zwierzęcego do produkcji swoich wyrobów. Zastąpi je sztucznym - przyjaznym dla środowiska.

"Dolce&Gabbana pracuje nad bardziej zrównoważoną, jeśli chodzi o produkcję, przyszłością, w której nie będzie miejsca nawet na myślenie, że możliwe jest korzystanie z futra zwierząt" - przekazał rzecznik projektantów, Fedel Usai.

Podobną decyzję znacznie wcześniej podjęli tacy producenci mody luksusowej, jak Armani, Gucci, Prada i Moncler, postępując zgodnie z wytycznymi podyktowanymi przez Fur Free Alliance - sieć organizacji zajmujących się obroną praw zwierząt na całym świecie.

PJ Smith, dyrektor ds. polityki modowej organizacji Human Society of the United States, skomentował, że rezygnacja z używania futer zwierzęcych "podwyższa standard tego, co jest dopuszczalne w modzie".

Od początku 2022 r. we Włoszech obowiązuje zakaz hodowli zwierząt futerkowych.