Dom Hallas: start-upy to absolutna przyszłość gospodarki

Polskie start-upy mają coraz więcej do powiedzenia - również na zagranicznych rynkach. Na rynku brytyjskim pomocą służy im Coalition for a Digital Economy (Koalicja na Rzecz Gospodarki Cyfrowej). Jej reprezentant, Dom Hallas, podkreśla: - Polska to doskonałe miejsce dla start-upów i staje się pod tym względem coraz atrakcyjniejsza. Ale też kusi możliwościami, jakie stwarza przedsiębiorcom Wielka Brytania.

Polscy start-upowcy mają wszystko, by podbijać świat, a start-upy same w sobie są przyszłością gospodarki - mówi Dom Hallas, dyrektor wykonawczy Koalicji na Rzecz Gospodarki Cyfrowej.

Polska myśl technologiczna, pomysłowość i pracowitość przynoszą efekty w postaci kolejnych projektów, którym udaje się zaistnieć na bardziej czy mniej odległych rynkach.

W dążeniu do celu można sięgnąć po wsparcie wyspecjalizowanych organów.

- Jest całe mnóstwo znakomicie działających polskich firm - w Krakowie, Warszawie, w Katowicach, a Polska to doskonałe miejsce dla start-upów i staje się pod tym względem coraz atrakcyjniejsza. Chcemy z nimi współpracować i zachęcić do wsparcia europejskiego ekosystemu start-upów - deklaruje Dom Hallas, dyrektor wykonawczy Koalicji na Rzecz Gospodarki Cyfrowej.Jak dodaje, jest wiele sposobów, by nie tylko zaistnieć na rynku, ale również by rozwijać swoją działalność poza granicami własnego kraju - np. w Wielkiej Brytanii.- Jednym z argumentów w Wielkiej Brytanii i jedną z przyczyn, dlaczego jest to dobre miejsce dla start-upów, jest znakomity ekosystem regulacyjny. Mamy talenty, które przyciągają ludzi z całej Europy - w tym również z Europy Wschodniej, mamy venture capital, kapitał europejski. Londyn przyciąga start-upy. Można tam rozpoczynać i rozwijać działalność - mówi Hallas.Aby z powodzeniem prowadzić biznes, trzeba w pierwszej kolejności wyznaczyć priorytety.- Jeżeli jesteś założycielem firmy, jednym z twoich największych wyzwań jest ustalenie, jakiego rodzaju wsparcia potrzebujesz. Najlepszym sposobem jest wykorzystanie całej gamy środków rządowych. Rządy na całym świecie pomagają w uzyskaniu dostępu do rynku. Tak właśnie należy zaczynać, jeśli chcesz działać na skalę międzynarodową. Są też ludzie tacy jak my, którzy nie zapewniają takich możliwości jak rząd, ale są obecni w tym ekosystemie i na co dzień współpracują i rozmawiają z firmami - mówi dyrektor wykonawczy Coadec.Przyznaje, że start-up to działalność obarczona ryzykiem, ale start-upy to przyszłość współczesnej gospodarki.- Jednym z najciekawszych aspektów mojej obecności tutaj (na European Start-up Days - przyp. red.) i rozmów ze start-upami jest właśnie to, że dostrzegam w nich przyszłość gospodarki, także przyszłość społeczeństwa. Możliwość uczestniczenia w tym procesie, jego kształtowania jest czymś, co mnie napędza. Z rozmów wynika, że napędza także innych - podkreśla Hallas.Młodym ludziom, którzy chcieliby rozpocząć działalność, ale boją się ją podjąć, mówi - zaangażujcie się.- Jedną z fantastycznych rzeczy dotyczących Wielkiej Brytanii jest to, że mamy tam całą gamę zasobów. Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze techniki, jeśli chcesz poznać zasady funkcjonowania biznesu - możesz to zrobić. Trzeba działać i mieć nadzieję, że rozwiniesz także swoją wyjątkową firmę - zachęca dyrektor brytyjskiej Koalicji na Rzecz Gospodarki Cyfrowej.