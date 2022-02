Dombrovskis: UE będzie gotowa do wprowadzenia drugiego pakietu sankcji, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę

UE będzie gotowa do wprowadzenia drugiego pakietu sankcji przeciw Rosji, w tym kontroli eksportu, jeśli rosyjskie wojska wyjdą poza ukraińskie regiony kontrolowane przez wspieranych przez Moskwę separatystów - powiedział w środę agencji Reutera wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Prezydent Rosji Władimir Putin uznał w poniedziałek niepodległość dwóch separatystycznych regionów w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, które sąsiadują z Rosją.

Moskwa wysłała tam we wtorek wojska, co skłoniło UE, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię do nałożenia sankcji na rosyjskich polityków i banki oraz ograniczenia zdolności rządu do pozyskiwania kapitału za pośrednictwem unijnych rynków finansowych.

"Rosja zdecydowała się na poważną eskalację tego konfliktu poprzez uznanie niepodległości republik donieckiej i ługańskiej. (...) Jeżeli dojdzie do dalszej rosyjskiej agresji i dalszego wtargnięcia na terytorium Ukrainy, jesteśmy gotowi nasilić naszą reakcję również w zakresie sankcji" - powiedział Dombrovskis.

Zapytany, co oznaczałoby takie przyspieszenie, wiceszef KE oświadczył, że dotyczyłoby to sankcji gospodarczych w obszarze handlu, na przykład kontroli eksportu. "UE od kilku tygodni pracuje nad pakietem sankcji, więc są sposoby, jesteśmy w stanie działać szybko i dalej zaostrzać sankcje i robić to we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i innymi krajami" - wskazał.

"Przyjęcie ostrych sankcji wobec Rosji będzie miało pewien wpływ na gospodarkę UE i musimy być na to przygotowani" - dodał Dombrovskis.

