Donald Trump grozi wycofaniem USA z WTO

- WTO jest zaprojektowana przez resztę świata, by rolować Stany Zjednoczone - stwierdził Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump ponownie zagroził wycofaniem Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Handlu (WTO). W wywiadzie dla Bloomberg News Trump stwierdził, że w WTO "potrzebne są reformy".

- Jeśli organizacja nie zreformuje się, wyprowadzę USA z jej struktur - powiedział Trump. Agencja Reuters podkreśla jednak, że takie posunięcie mogłoby podważyć jedną z podstaw współczesnego globalnego systemu handlu, w tworzeniu którego Stany Zjednoczone odegrały bardzo dużą rolę.

Trump w wywiadzie dla Bloomberg News narzekał, że Stany Zjednoczone są traktowane niesprawiedliwie w globalnym handlu i obwiniał WTO o dopuszczenie do tego. Ostrzegł także, że może podjąć działania przeciwko WTO, chociaż nie określił, w jakiej formie miałoby się to odbyć.



Podobną opinię amerykański prezydent wyraził na początku lipca. Wówczas w Białym Domu mówił dziennikarzom: "WTO traktuje nas bardzo źle od wielu, wielu lat i dlatego jesteśmy w bardzo niekorzystnym położeniu. Nie wiem, dlaczego tam jesteśmy. WTO jest zaprojektowana przez resztę świata, by rolować Stany Zjednoczone".



WTO została powołana w 1994 roku. Jej głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.