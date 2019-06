Donald Trump: Irlandia po brexicie będzie we wspaniałej formie

Donald Trump, który rozpoczął swoją pierwszą wizytę w Irlandii jako prezydent USA, podkreślił, że jest przekonany o tym, że dla Irlandii w kwestii brexitu i granicy z Irlandią Płn. "wszystko się ułoży".

Prezydent wraz z małżonką Melanią przybyli na lotnisko w Shannon w południowo-zachodniej Irlandii w środę po południu.

Przed spotkaniem z irlandzkim premierem Leo Varadkarem Trump powiedział, że jest przekonany o tym, że w kwestii brexitu i granicy między Irlandią a Irlandią Płn. "wszystko się ułoży". Sprawa "granicy będzie rozwiązana" - wskazał.



"Wiem jedno: Irlandia będzie we wspaniałej formie. Nie uważam, że granica będzie problemem" - dodał.



Varadkar przekazał z kolei, że podczas spotkania wyraził zaniepokojenie Irlandczyków kwestiami związanymi z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.



Prezydent "powiedział podczas spotkania, że jest świadom tego, że kwestią sporną w negocjacjach, jedną z najtrudniejszych kwestii, jest sprawa irlandzkiej granicy i chce, by była ona (granica) otwarta oraz wierzy, że to może być zrealizowane" - oświadczył Varadkar na konferencji prasowej po rozmowach z Donaldem Trumpem.



W związku z wizytą amerykańskiego prezydenta przed ambasadą USA w Dublinie odbyła się demonstracja, na której zgromadziło się ok. 40 osób - donosi publiczny nadawca Rte. Około stu osób demonstrowało także w pobliżu lotniska Shannon. AP podaje, że główna demonstracja w Dublinie jest zaplanowana na czwartkowe popołudnie. Protestujący zapowiadają, że w powietrze będzie wypuszczony balon przedstawiający satyryczny wizerunek przywódcy USA jako rozzłoszczonego dziecka.



Para prezydencka odleciała z lotniska Shannon helikopterem do Doonbeg, gdzie znajduje się pole golfowe Trumpa.



W środę prezydent Trump brał udział w obchodach 75. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. W czwartek rano Trump uda się do Francji, by również tam wziąć udział w obchodach rocznicy lądowania w Normandii i spotkać się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Po południu wróci do Irlandii, gdzie zostanie do piątku.

