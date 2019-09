Donald Trump: porozumienie handlowe z Chinami szybciej niż myślicie

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę, że porozumienie kończące trwającą już prawie 15 miesięcy wojnę handlową z Chinami może być osiągnięte szybciej niż się powszechnie sądzi. Dodał, że Chińczycy kupują w USA duże ilości towarów rolnych, w tym wołowinę i wieprzowinę.

"Oni (Chińczycy) chcą bardzo porozumienia...Może do tego dojść szybciej niż myślicie" - powiedział Trump dziennikarzom w Nowym Jorku.

"Chińczycy starają się być dla mnie mili, a ja byłem dla nich miły" - powiedział prezydent dodając: "mieliśmy niektóre bardzo dobre rozmowy".



"Wiecie dlaczego oni chcą dojść do porozumienia ? Ponieważ tracą miejsca pracy, ponieważ ich systemy zaopatrzenia rwą się a firmy wynoszą się z Chin i przenoszą się do innych krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych" - mówił Trump. Zauważył, że "w międzyczasie USA inkasują miliardy dolarów w formie ceł".



Według prezydenta, Chiny wznowiły zakupy amerykańskich towarów rolnych. "Zaczęli od wołowiny i innych rzeczy, w tym wieprzowiny, dużych ilości wieprzowiny" - poinformował. "Oni chcą i powinni chcieć porozumienia. Pytanie czy my chcemy?" - powiedział.



Reuter zauważył, że Trump wypowiadał się nazajutrz po wygłoszeniu ostrej krytyki chińskich praktyk handlowych w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.



Specjalny przedstawiciel rządu USA ds. handlu Robert Lighthizer potwierdził w środę, że obie strony prowadza rozmowy a na początku października w Waszyngtonie oczekiwana jest chińska delegacja handlowa.



Wojna handlowa polegająca na nakładaniu coraz wyższych ceł na towary drugiej strony między dwiema największymi gospodarkami na świecie grozi - jak podkreślają ekonomiści - destabilizacją całego handlu międzynarodowego.



Trump usiłował, nakładając coraz wyższe cła, zmusić Chińczyków do zniesienia barier handlowych i zmniejszyć w ten sposób olbrzymią nierównowagę na korzyść Chin w wymianie handlowej.

