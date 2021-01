Donald Trump: prezydentura była zaszczytem

W krótkiej pożegnalnej mowie w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland odchodzący prezydent USA Donald Trump podziękował w środę najbliższym, ocenił że prezydentura była dla niego zaszczytem i życzył sukcesów nowej administracji.

Przemowę Trumpa poprzedził salut z wojskowych dział. Na miejscu była rodzina odchodzącego prezydenta oraz jego sympatycy. Nie było wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, który w przeciwieństwie do przywódcy USA weźmie udział w zaprzysiężeniu na 46. prezydenta Joe Bidena.



W krótkim wystąpieniu Trump podziękował swoim najbliższym. Mówił m.in. że udało mu się odbudować amerykańskie wojsko oraz zapewnić szybko szczepionkę na koronawirusa.





W trakcie wchodzenia Trumpa do samolotu, prezydent elekt Joe Biden wraz z małżonką Jill udał się w drogę do katolickiej Katedry św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie, gdzie rozpocznie swój dzień, którego najważniejszym momentem będzie zaprzysiężenie przed Kongresem o godzinie 18 czasu polskiego.



Trump w ostatnim locie Air Force One zmierza na Florydę, gdzie w Mar-a-lago ma swój resort. W tym stanie na południu USA wyląduje około godzinę przed zaprzysiężeniem Bidena. Trump w styczniu zobowiązał się do uporządkowanego przekazania władzy, ale do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i utrzymuje, że w głosowaniu w listopadzie dochodziło do fałszerstw.

List do Bidena

Ustępujący amerykański prezydent Donald Trump, który opuścił już Biały Dom, zostawił w nim na biurku w Gabinecie Owalnym list dla swojego następcy - Joe Bidena. W środę Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. Treść listu nie została opublikowana.



Poprzez pozostawienie noty dla swojego następcy Trump kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w 1989 r. przez ustępującego ze stanowiska prezydenta Ronalda Reagana. Opuszczając Biały Dom Reagan zostawił w nim list dla swojego następcy - George'a H.W. Busha - przypomina stacja Fox News. Od tego czasu każdy kolejny prezydent USA pozostawiał notę dla polityka zasiadającego po nim na tym urzędzie.



Pozostawienie przez Trumpa listu dla Bidena potwierdził światowym agencjom prasowym Judd Deere ze służby prasowej Białego Domu. Jednocześnie odmówił komentarza na temat jego treści.



Telewizja CNN poinformowała również w środę powołując się na swoje źródła, że "krótką notatkę powitalną" dla przyszłej Pierwszej Damy Jill Biden pozostawiła także Melania Trump.