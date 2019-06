Donald Trump spotka się z prezydentem Chin

Administracja Trumpa wytoczyła Chinom wojnę handlową, by zmusić je do zmiany polityki gospodarczej

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że podczas szczytu G20 w przyszłym tygodniu w Japonii odbędzie spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy rozmawiali we wtorek przez telefon.

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin" - napisał amerykański prezydent na Twitterze i poinformował, że spotka się z nim "na szczycie G20 w Japonii".

"Nasze delegacje rozpoczną rozmowy jeszcze przed naszym spotkaniem" - dodał Trump.



Agencje prasowe zwracają uwagę, że prezydent potwierdził tę informację po tygodniach spekulacji, czy przywódcy rzeczywiście w Japonii się spotkają.



Chińska telewizja państwowa CCTV również poinformowała, że Xi oraz Trump rozmawiali przez telefon, jednak nie podała żadnych szczegółów.



10 czerwca Trump zagroził, że jeśli Xi nie spotka się z nim na szczycie G20, to nałoży na jego kraj kolejne cła. Chińskie MSZ poinformowało tego dnia, że Pekin jest otwarty na dalsze negocjacje handlowe.



Administracja Trumpa wytoczyła Chinom wojnę handlową, by zmusić je do zmiany polityki gospodarczej. USA zarzucają ChRL, że zezwala na kradzież własności intelektualnej przez krajowe podmioty oraz wymusza transfer technologii od działających w Chinach firm zagranicznych.



W ramach sporu USA wprowadziły już karne 25-procentowe cła na chiński eksport wart 250 mld USD rocznie, na co Chiny odpowiedziały taryfami odwetowymi na produkty amerykańskie wyceniane na 110 mld USD rocznie. Trump ponowił w tym miesiącu groźbę nałożenia karnych ceł na kolejne chińskie towary warte 300 mld USD rocznie, czyli praktycznie cały nieoclony dotąd chiński eksport do USA.







