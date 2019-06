Donald Trump spotka się z Putinem

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w kuluarach szczytu G20, który odbędzie się w Osace w Japonii pod koniec czerwca.

"Spotkam się z Putinem na G20" - oświadczył Trump na początku spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

Chwilę później rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, oświadczył, że Moskwa nie otrzymywała od Waszyngtonu żadnego potwierdzenia w sprawie gotowości do spotkania prezydenta USA z Władimirem Putinem na szczycie G20."W tej kwestii nic się nie zmieniło: amerykańska strona w żaden sposób nie inicjowała przeprowadzenia oddzielnego spotkania" - dodał Pieskow.Czytaj też: Prezydent Trump otrzymał kolejny list od Kim Dzong Una Trump już wcześniej mówił o zamiarze spotkania z Putinem w kuluarach szczytu G20 w Osace. Władze Rosji informowały potem, że nie otrzymały od strony amerykańskiej żadnej formalnej propozycji.W maju Putin powiedział, że Rosja jest gotowa do dalszych kontaktów z USA i "otwarta na rozmowy w jakimkolwiek miejscu"; najbliższa okazja do spotkania z prezydentem Trumpem nadarzy się w podczas szczytu G20.Szczyt G20 w Osace zaplanowany jest na 28-29 czerwca.