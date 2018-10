Donald Tusk: w sprawie brexitu trzeba być gotowym na najgorsze

Musimy przygotować UE na scenariusz brexitu bez umowy z Londynem, który jest bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek. KE rozpoczęła takie przygotowania. Jednak nie oznacza to, że mamy zaprzestać starań w negocjacjach - napisał w liście do liderów Unii Europejskiej szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Donald Tusk opublikował 15 października wieczorem list do unijnych przywódców, którzy wezmą udział w szczycie unijnym w Brukseli w środę i czwartek.

Przypomniał, że w trakcie unijnego szczytu w Salzburgu przywódcy zadeklarowali, że chcą osiągnąć postępy w rozmowach Brukseli z Londynem, tak aby zawrzeć porozumienie w październiku.



"Okazało się, że jest to bardziej skomplikowane, niż niektórzy mogli się spodziewać. Mimo to powinniśmy pozostać pełni nadziei i determinacji, ponieważ istnieje dobra wola kontynuowania tych rozmów po obu stronach. Jednak jednocześnie musimy być odpowiedzialni i przygotować UE na scenariusz bez umowy, który jest bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej. Podobnie jak Wielka Brytania, Komisja rozpoczęła takie przygotowania i przedstawi nam je podczas szczytu" - wskazał.



"Chcę to powiedzieć jednak absolutnie jasno. Fakt, że przygotowujemy się do scenariusza braku umowy, w żadnym wypadku nie może nas odciągnąć od podjęcia wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepsze porozumienie, z korzyścią dla wszystkich stron. (...) Jak ktoś słusznie powiedział: 'Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione'. Nie poddawajmy się" - wskazał.