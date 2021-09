Dopóki będą różnice w bogactwie między krajami, problem imigracji nie zniknie

Dopóki będą wojny, a także różnice w bogactwie pomiędzy poszczególnymi krajami, problem imigracji nie zniknie. Można go jednak próbować jakoś ucywilizować. Nie możemy jednak pozwolić by emigracja odbywała się z naruszeniem szczelności granic - powiedział Jarosław Niewierowicz - główny doradca prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy, minister energetyki Litwy w latach 2012-2014.

Dodał, że ta zmiana prawa powinna iść w parze ze zmianą warunków finansowania budowy urządzeń zabezpieczających na granicach zewnętrznych Unii.



Nielegalna imigracja dotyka bardzo mocno pański kraj. Jak Unia może pomóc rozwiązać ten problem? Pan mówił o konieczności zmian procedur, o pieniądzach na zabezpieczenie granicy.



Jarosław Niewierowicz: Dopóki będą wojny, a także różnice w bogactwie pomiędzy poszczególnymi krajami, problem imigracji nie zniknie. Można go jednak próbować jakoś ucywilizować. Naturalne jest bowiem, że ludzie uciekają od zagrożeń, od biedy. Wśród tych ponad czterech tysięcy uchodźców, którzy w ostatnim czasie znaleźli się na Litwie, jest ponad tysiąc nieletnich.



To chyba jasno dowodzi, ze nie wszyscy w tym gronie są imigrantami ekonomicznymi. Byłbym skłonny uznać, ze to są ludzie, którzy powinni znaleźć swoje miejsce w Unii Europejskiej. Powinno się to jednak odbywać na zasadach cywilizowanych. Nie możemy bowiem pozwolić by taka emigracja odbywała się z naruszeniem szczelności naszych granic.

A przecież granica Litwy z Białorusią to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Kandydaci na emigrantów powinni mieć przedstawiony jasny mechanizm składania podania o azyl na przejściu granicznym lub w placówkach dyplomatycznych danego państwa. Międzynarodową debatę na ten temat chce rozpocząć prezydent Litwy. Wszystko po to by prawo europejskie w tym względzie zostało zmienione.



Ta zmiana prawa powinna iść w parze ze zmianą warunków finansowania budowy urządzeń zabezpieczających na granicach zewnętrznych Unii. Bo Litwa w momencie rozpoczęcia tego hybrydowego ataku na swoje granice nie mogła skorzystać z jakichkolwiek funduszy europejskich. Finansowanie zabezpieczeń spadło na barki rządu w Wilnie. Do tej pory w Brukseli uważano jednak, że nie ma sensu budować fizycznych zabezpieczeń na wschodniej granicy Unii. Obecna sytuacja wykazała błędność takich kalkulacji.



Jednym z elementów przyszłości Unii Europejskiej jest integracja energetyczna. Litwa jednak do tej pory tkwi w postsowieckim systemie zasilania elektroenergetycznego wspólnie z Białorusią i Rosją. Długo też wykluwała się idea łączy elektroenergetycznych i gazowych z Polską.