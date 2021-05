Doradca Cichanouskiej: do Pratasiewicza i jego dziewczyny nie dopuszczono adwokatów

Do zatrzymanego w niedzielę w Mińsku opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i jego dziewczyny nie dopuszczono adwokatów - powiedział ukraińskiej agencji Ukrinform Alaksandr Dabrawolski, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Nie wiadomo, gdzie znajdują się zatrzymani Pratasiewicz i jego dziewczyna Sofija Sapiega - przekazał Dabrawolski.

Dodał, że Pratasiewiczowi postawiono zarzuty z trzech artykułów kodeksu karnego, w tym dotyczącego organizacji masowych zamieszek i naruszenia porządku publicznego oraz rozniecania społecznej wrogości. Według Dabrawolskiego nie postawiono żadnych zarzutów dziewczynie Pratasiewicza.

Sztab białoruskiej opozycji twierdzi, że Pratasiewicz może być przetrzymywany w celach aresztu śledczego KGB. Dabrawolski nie wykluczył, że wobec zatrzymanego mogą zostać zastosowane tortury.

Polityk poinformował, że na opłatę adwokatów dla zatrzymanych zorganizowano zbiórkę środków. Opozycja ma też plan przeprowadzenia międzynarodowego nacisku na reżim Alaksandra Łukaszenki - podkreślił.

Według niego zaplanowane są spotkania Cichanouskiej z szefami MSZ Polski, Litwy, Portugalii, Francji, Niemiec. Opozycja złoży też skargę do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - zapowiedział Dabrawolski.

"Przeforsowujemy przyjęcie czwartego pakietu sankcji z dodaniem do niego tych osób, które są odpowiedzialne za ten incydent, i przeforsowujemy przyjęcie piątego pakietu sankcji UE. Jesteśmy w kontakcie z USA. Dzisiaj będą rozmowy z Białym Domem" - poinformował doradca Cichanouskiej, która była kandydatką w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska