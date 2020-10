Doradca Donalda Trumpa: Jeśli wygramy, utrzymamy presję na Nord Stream 2

W przypadku wygranej Donald Trump utrzyma presję na Nord Stream 2 – deklaruje w rozmowie z PAP starszy doradca kampanijny prezydenta Corey Lewandowski. I podkreśla, że w jego obecności prezydent nigdy nie rozważał wycofania USA z NATO.

Wielu Polaków jest zaniepokojonych doniesieniami medialnymi, że prezydent Trump mówił o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z NATO. Czy prezydent kiedykolwiek wypowiedział takie słowa w Pańskiej obecności?

Corey Lewandowski: - Nigdy tak nie powiedział w mojej obecności. Rozmawiałem z nim wiele razy, nigdy nie słyszałem, by coś takiego powiedział.

Czy uważa Pan, że to jest możliwe w jego drugiej kadencji?

- Nie mogę spekulować w tej sprawie jeśli chodzi o drugą kadencję. Nigdy jednak nie wspominał w mojej obecności o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z NATO.

Czy możemy liczyć, że w drugiej kadencji Trump utrzyma presję na Rosję i Niemcy w kwestii Nord Steam 2?

- W stu procentach.

Kampania kandydata Demokratów Joe Bidena składa podobne deklaracje. Czy wierzy Pan w to?

- Joe Biden miał 47 lat, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Miał lata, by Niemcy zapłaciły uczciwą kwotę (na obronność). Był wiceprezydentem USA i nic nie zrobił. To powoduje, że uważamy, że jeśli zostanie wybrany, to nie zrobi nic ponad to, co przez pięć dekad w Waszyngtonie. Czyli nic. Cokolwiek mówi kampania Bidena, nie można dawać temu wiary, bo jego karta pokazuje, że nie zrobił nic dla Amerykanów. Nigdy nie pociągnie ich do odpowiedzialności, nigdy tego nie robił.

Prasa w USA często opisuje relacje Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem jako serdeczne. Co Pan o tym uważa? Jak będzie wyglądała polityka Trumpa wobec Moskwy w drugiej kadencji?

- To był najtwardszy prezydent wobec Rosji we współczesnej historii. Każdy kto będzie próbował mieszać się w nasz proces wyborczy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Prezydent chce mieć dobre relacje z każdym, ale to muszą być relacje korzystne przede wszystkim dla USA. Za długo amerykańska polityka zagraniczna polegała na dbaniu o interes innych państw na pierwszym miejscu. Obecne podejście to "Ameryka przede wszystkim" (ang. "America First"). To nie znaczy "Ameryka sama".

Czy widzi Pan zagrożenie, że w przypadku wyborczego zwycięstwa administracja Bidena będzie próbować powrócić do resetu z Rosją w 2009 roku?