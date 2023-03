Doradca prezydenta Ukrainy: dla Rosji najmniej wartościową walutą są ludzie

Dla Rosji ludzie to najmniej wartościowa waluta; Rosja nie liczy zabitych, porzuca rannych i pali ciała, by nie płacić odszkodowań - napisał w czwartek na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"+Rosyjska taktyka walki+. Rosja nie liczy zabitych, porzuca rannych i pali ciała, żeby nie wypłacać odszkodowań" - oświadczył Podolak.

Jak ocenił, "dla Rosji ludzie to najtańsza waluta" i - jak dodał - dla rosyjskiego społeczeństwa "to jest OK".

"Czy musi być po 5000 zabitych dziennie, żeby poczuli zagrożenie i zaczęli zadawać odpowiednie pytania?" - napisał doradca Zełenskiego. (https://tinyurl.com/yn8d3tuj)

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy minionej doby rosyjskie straty na wojnie wyniosły 715 ludzi.