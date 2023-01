Doradca prezydenta Ukrainy: MKOl jest promotorem wojny, morderstw i destrukcji

Międzynarodowy Komitet Olimpijski jest promotorem wojny, morderstw i destrukcji - napisał w poniedziałek na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"MKOI przygląda się z przyjemnością niszczeniu Ukrainy przez Rosję, oferuje Rosji platformę do promocji ludobójstwa i zachęca do popełniania kolejnych zabójstw" - napisał Podolak (tinyurl.com/y5jc4ezp). "Oczywiście rosyjskie pieniądze płacące za hipokryzję Komitetu nie pachną ukraińską krwią, zgadza się Panie Bach?" - dodał, zwracając się do przewodniczącego MKOI Thomasa Bacha.

Podolak odniósł się do decyzji Komitetu dotyczącej rozważenia sposobów na dopuszczenie rosyjskich sportowców do igrzysk olimpijskich w 2024 roku. W ubiegłym tygodniu MKOI poinformował, że "silnie przywiązuje się do jednoczącej misji Komitetu, a żaden sportowiec nie powinienem być powstrzymywany przed wzięciem udziału w igrzyskach jedynie ze względu na swój paszport".