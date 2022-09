Doradca prezydenta Ukrainy: Mobilizacja w Rosji pokazuje jej wojenne niepowodzenia

Ogłoszenie mobilizacji w Rosji pokazuje, że agresja tego kraju na Ukrainę nie przebiega po myśli Kremla - przekazał Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Władimir Putin ogłosił w środę (21 września) w orędziu rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji.

Ogłoszenie mobilizacji w Rosji można było przewidzieć. Ta decyzja pokazuje, że agresja tego kraju na Ukrainę nie przebiega po myśli Kremla - przekazał agencji Reutera Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dodał, że w rosyjskim społeczeństwie mobilizacja będzie "skrajnie niepopularna".

Inne wypowiedzi zawarte w wyemitowanym w środę rano nagraniu prezydenta Rosji Władimira Putina, podczas którego ogłosił mobilizację, miały charakter retoryczny i zmierzały do zrzucenia na Zachód winy za wojnę i pogarszającą się sytuację ekonomiczną w samej Rosji - uzupełnił prezydencki doradca.

Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację, która ma się rozpocząć jeszcze w środę. Ma objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Mobilizacja obejmie 300 tys. osób - poinformował w środę rano minister obrony Rosji Siergiej Szojgu.

Cztery okupowane przez Rosję regiony Ukrainy zapowiedziały we wtorek, że zamierzają przeprowadzić referenda w sprawie przyłączenia do Rosji. Są to samozwańcze tzw. Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, a także okupowane części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Pierwsze z nich miałyby się odbyć w piątek.