Doradca prezydenta Zełenskiego: dla Ukrainy Kosowo pozostaje częścią Serbii; Rosja nie może być uznawana za partnera

Oficjalne stanowisko Ukrainy względem Kosowa pozostaje niezmienne: jest to terytorium Serbii - powiedział w czwartkowym wywiadzie dla serbskiej telewizji N1 Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zwracając się do serbskich widzów ostrzegł, że "Rosja - taka, jaką jest obecnie - nie może być postrzegana jako partner strategiczny".

Podolak skomentował słowa zajmującej się w Parlamencie Europejskim Kosowem europosłanki Violi von Cramon-Taubadel, która powiedziała, że prezydent Serbii Aleksandar Vuczić prawdopodobnie oferował prezydentowi Ukrainy broń w zamian za odmowę uznania niepodległości Kosowa.

"Nie ma w tym ani trochę prawdy, to czysta spekulacja. Spotkanie było ważne, bo komunikacja jest ważna; musimy zrozumieć pozycje i stanowiska dwóch państw" - zaznaczył doradca Zełenskiego. "Rozumiemy stosunki Serbii i Rosji, chcemy też, żeby Serbia zrozumiała nasze pragnienie niezależności od decyzji wielkich państw. Żeby zrozumiała, czemu Rosja nas napada" - dodał.

Zapewniając o niezmienności stanowiska Kijowa względem statusu byłej serbskiej prowincji Podolak podkreślił, że kwestii Kosowa nie należy powiązywać z wydarzeniami na Ukrainie. "Przeciwko Ukrainie toczy się klasyczna wojna jednego państwa, które wkroczyło na obszar innego i tam próbuje anektować terytorium" - zaznaczył.

Prezydent Serbii, komentując zorganizowany w Atenach na początku tygodnia szczyt liderów państw bałkańskich oraz Mołdawii, przyznał, że jako jedyny wyraził sprzeciw wobec ujęcia w deklaracji podsumowującej spotkanie tematu sankcji przeciwko Rosji.

Wcześniej w sierpniu Vuczić zapewniał, że "pomimo największej jak dotąd presji na to, by Belgrad dołączył do nakładanych na Moskwę sankcji", jego kraj "zrobi wszystko, aby zachować w tej kwestii swoje stanowisko".

Serbskie władze, chociaż w głosowaniach na forum ONZ potępiły rosyjską inwazję na Ukrainę, konsekwentnie odmawiają przyłączenia się do sankcji nakładanych na Rosję.