Doradca Trumpa ma spotkać się z przedstawicielami Rosji

Trwają przygotowania do spotkania w przyszłym tygodniu w Genewie doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona z przedstawicielami rosyjskich władz - poinformował 15 sierpnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Biały Dom poinformował we wtorek, że Bolton spotka się z rosyjskimi urzędnikami w ramach kontynuacji szczytu prezydentów USA i Rosji Donalda Trumpa i Władimira Putina z lipca w Helsinkach.

- Takie kontakty są rzeczywiście planowane i przygotowywane - oświadczył 15 sierpnia 2018 rzecznik Kremla, nie ujawniając więcej szczegółów.Czytaj także: Donald Trump: złe relacje z Rosją to wiele lat głupoty USA W zeszłym tygodniu republikański senator Rand Paul był z wizytą w Moskwie, która - jak to ujął - miała na celu zachęcić do dialogu dyplomatycznego w napiętych stosunkach między Rosją a USA.Senator poinformował, że przekazał list prezydenta Trumpa do rosyjskiego przywódcy, a także zaprosił rosyjskich deputowanych do odwiedzenia Kapitolu w celu przedyskutowania kwestii zwalczania terroryzmu oraz ograniczenia rozprzestrzeniania broni jądrowej.Czytaj również: Rosja nie chce być wierzycielem USA Byłaby to pierwsza wizyta delegacji z Rosji w amerykańskim parlamencie od trzech lat. Amerykański senator zobowiązał się również do blokowania wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji.Po szczycie w Helsinkach Trump był krytykowany przez polityków w USA, w tym przez Republikanów, za to, że nie wykorzystał tej okazji do publicznej konfrontacji z Putinem w sprawie domniemanego ingerowania przez Rosję w wybory prezydenckie w USA, a jego wypowiedzi sugerowały, że podważa ustalenia amerykańskiego wywiadu w tej sprawie.Po szczycie w Helsinkach prezydent USA początkowo powiedział, że zaprosił Putina do Białego Domu na jesieni br. Później jednak jego doradca ds. bezpieczeństwa John Bolton mówił, że Trump chce, by jego następne spotkanie z Putinem odbyło się dopiero w 2019 roku, po zakończeniu śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w amerykańskie wybory.Pod koniec lipca rosyjski przywódca oświadczył, że jest gotów spotkać się z Trumpem i zaprosił go do złożenia wizyty w Moskwie. Zastrzegł przy tym, że spotkanie może dojść do skutku tylko w odpowiednich okolicznościach.