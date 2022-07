Doradca Zełenskiego: w kolejnym ukraińskim ataku na Czornobajiwkę zginęło 12 wyższych rangą oficerów z Rosji

W przeprowadzonym w sobotę 26. ataku na rosyjskie zgrupowanie w okupowanej Czornobajiwce na południu Ukrainy zginęło 12 wyższych rangą oficerów wroga, w tym generałowie i pułkownicy - poinformował w niedzielę wieczorem na Facebooku doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz.

Jak podkreślił, trzeba do tego dodać "dziesięciu (wyższych rangą rosyjskich oficerów), którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni w (położonej) nieco bardziej na północ Nowej Kachowce". Zniszczono tam "stanowisko dowódcze, magazyn uzbrojenia i kilkadziesiąt jednostek sprzętu wojskowego" - przekazał Arestowycz. (https://tinyurl.com/22mp92un)

W niedzielę rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk oznajmił, że w niedawnym ukraińskim ataku na rosyjskie magazyny w okupowanej Nowej Kachowce w regionie chersońskim zginęło ponad 100 rosyjskich żołnierzy, a około 200 zostało rannych. Bratczuk powiadomił, że celem ostrzału był punkt dowodzenia wroga i skład pocisków obrony przeciwlotniczej.

Lotnisko w Czornobajiwce pod Chersoniem, na południu Ukrainy, jest kontrolowane przez siły rosyjskie od 27 lutego. Już w pierwszym dniu rosyjskiej okupacji Ukraińcy ostrzelali tam najeźdźców z dronów Bayraktar. Potem - z zadziwiającą dla wielu ekspertów wojskowych regularnością - niszczyli tam umieszczane przez Rosjan śmigłowce i inny sprzęt.

Analitycy szukali wyjaśnień tego "fenomenu" - część z nich argumentuje, że agresorzy używają Czornobajiwki, ponieważ nie mają wyjścia, a lotnisko nieopodal Chersonia to jedyne odpowiednie miejsce do przerzucania uzbrojenia z Krymu. Inni twierdzą, że przyczyną jest, wielokrotnie już ujawniana w czasie inwazji, "specyfika" rosyjskiego dowodzenia - ktoś z daleka wydaje rozkaz, a wojskowi muszą go wypełnić.

Już w drugiej połowie marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że "Czornobajiwka przejdzie do historii wojen". "To miejsce, w którym rosyjscy żołnierze i ich dowódcy pokazali, jacy są - niekompetentni, gotowi wysyłać swoich ludzi na śmierć" - podkreślił wówczas szef ukraińskiego państwa.