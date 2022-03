Doradca Zełenskiego: w Stambule rozmawiamy z Rosjanami o międzynarodowych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Ukraińska i rosyjska delegacja rozmawiają w Stambule na temat międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i zawieszenia broni - poinformował we wtorek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

"Teraz trwają konsultacje w kilku ważnych kwestiach. Kluczową kwestią jest porozumienie w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To dzięki niemu można zakończyć wojnę. Druga sprawa, nie mniej ważna, to zawieszenie broni w celu rozwiązania wszystkich problemów humanitarnych" - powiedział Podolak, cytowany przez portal RBK.

"I chcę osobno podkreślić, że dzisiaj mamy jeszcze jeden problem: to eskalacja wojny, nienawiści, pogwałcenie obyczajów i zasad prowadzenia wojny nie tylko na polach bitew. Obie strony wzywają do zniszczenia się nawzajem, a to wszystko prowadzi do konfliktów. Pojawiło się nagranie wideo z naruszeniem konwencji genewskich w odniesieniu do jeńców wojennych" - dodał członek ukraińskiej delegacji.