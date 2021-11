Dorośli mieszkańcy Nowego Jorku i New Jersey mogą otrzymać trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19

Miejski komisarz ds. zdrowia w Nowym Jorku zarekomendował w poniedziałek podawanie trzeciej, wzmacniającej dawki szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim kwalifikującym się do tego osobom dorosłym. Z podobnymi wytycznymi wystąpiły władze stanu New Jersey.

Komisarz dr Dave Chokshi zapewnił w trakcie poniedziałkowego briefingu, że "nie ma barier w dostępie" do preparatu. Jak dodał, udzielający szczepień nie powinni odmawiać trzeciej dawki domagającym się tego osobom.

"Tak długo, jak mają 18 lat i więcej oraz minęło co najmniej sześć miesięcy od pobrania dawki Moderny lub Pfizer, albo co najmniej dwa miesiące w przypadku dawki Johnson & Johnson" - wyjaśnił cytowany przez WCBS Chokshi.

Apelował do stosownych służb o "aktywne dotarcie" m.in. do osób powyżej 65 roku życia, cierpiących na różne schorzenia oraz tych, którzy otrzymali dawkę szczepionki Johnson & Johnson. Szacował, że do poniedziałku, ponad 630 tys. nowojorczyków dostało zastrzyk z dawką wzmacniającą.

"Działania komisarza mają miejsce w czasie, gdy obecne wytyczne federalne ograniczają szczepienia wzmacniające do osób w wieku 65 lat i starszych; osób powyżej 18 roku życia, które mieszkają w ośrodkach opieki długoterminowej; osób powyżej 18 roku życia, które mają poważne schorzenia; osób powyżej 18 roku życia, które pracują lub mieszkają w miejscach wysokiego ryzyka (zakażeniem); oraz osób, które otrzymały szczepionkę Johnson & Johnson dwa lub więcej miesięcy temu" - zauważyła WCBC.

Także gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul mocno zachęcała w poniedziałek wszystkich nowojorczyków, którzy mieszkają lub pracują w środowisku wysokiego ryzyka, aby wzięli dodatkowy zastrzyk.

"Dostałam szczepionkę i uważam, że nikogo, kto czuje się zagrożony nie powinno się powstrzymywać przed otrzymaniem zastrzyku wzmacniającego przeciw Covid-19. Jeśli czujesz, że jesteś w grupie ryzyka, proszę weź szczepionkę" - mówiła Hochul.

WCBC podała, że w New Jersey gubernator Phil Murphy zatwierdził możliwość podawania wzmacniających dawek wszystkim mieszkańcom powyżej 18 roku życia. Zastrzegł jednak, że pierwsze w kolejce powinny być osoby z obniżoną odpornością lub starsze, powyżej 65 lat.

"Jeśli masz 18 lat lub więcej, a jesteś w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na wcześniejsze schorzenia lub warunki w miejscu pracy, i jeśli też jesteś poza tymi ramami czasowymi powinieneś dostać "booster" (szczepionkę wzmacniającą)" - ocenił Murphy zapowiadając przekazanie dodatkowych szczegółów w najbliższych tygodniach.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski