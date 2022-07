DRK: Co najmniej pięć osób zabitych i około 50 rannych w protestach przeciwko misji ONZ

Co najmniej pięć osób zginęło, a około 50 zostało rannych podczas protestów przeciwko misji Narodów Zjednoczonych MONUSCO, do których doszło w mieście Goma w Demokratycznej Republice Konga; żołnierze ONZ zastrzelili dwóch demonstrantów - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Jak powiadomił Reuters, zamieszki wybuchły w poniedziałek we wschodniej części kraju, gdzie od wielu lat dochodzi do starć z uzbrojonymi milicjami. Setki manifestantów, domagających się opuszczenia kraju przez misję ONZ, zaatakowały i splądrowały magazyn MONUSCO w Gomie. We wtorek żołnierze międzynarodowego kontyngentu otworzyli ogień do tłumu, zabijając co najmniej dwie osoby.

Doniesienia o pięciu zabitych i około 50 rannych przekazał później rzecznik rządu w Kinszasie Patrick Muyaya.

Protestujący zarzucają MONUSCO niewystarczające działania na rzecz ochrony ludności cywilnej. Problem narasta, ponieważ oprócz walk z miejscowymi rebeliantami na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga (DRK) trwają też ataki bojowników powiązanych z Państwem Islamskim. Przeciwko fundamentalistom występują połączone siły DRK i Ugandy - czytamy w komunikacie Reutersa.

Misja Stabilizacyjna Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO) została utworzona w 2010 roku w wyniku przekształcenia wcześniejszej misji MONUC. Według stanu z listopada 2021 roku, w operacji uczestniczyło około 12 tys. żołnierzy i 1,6 tys. policjantów.