DRK: Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk ziemi w Kinszasie wzrosła do 120

Co najmniej 120 osób zginęło w gwałtownych powodziach i osuwiskach ziemi w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga - wynika z dokumentacji ministerstwa spraw wewnętrznych, do której we wtorek dotarła agencja Reutera. Początkowo podawano liczbę co najmniej 50 ofiar śmiertelnych.

Z kolei minister zdrowia Jean-Jacques Mbungani Mbanda powiedział w rozmowie z Reutersem, że podległe mu ministerstwo doliczyło się 141 zmarłych, ale liczba ta musi jeszcze zostać zweryfikowana i porównana z danymi innych instytucji rządowych.

Zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych, na które powołał się Reuters, pokazują całe osiedla zalane błotnistą wodą. Główne drogi w centrum Kinszasy zostały zalane, w tym autostrada N1, która łączy stolicę z głównym portem DRK w Matadi. Biuro premiera DRK poinformowało, że N1 może być zamknięta przez 3 do 4 dni.

Kinszasa, niegdyś zbiorowisko rybackich wiosek nad brzegiem rzeki Kongo, stała się z czasem jednym z największych afrykańskich megamiast z populacją sięgającą 15 mln osób. Podobnie jak w innych miastach na kontynencie, słabo regulowana, szybka urbanizacja sprawiła, że Kinszasa jest coraz bardziej narażona na gwałtowne powodzie nadchodzące po intensywnych deszczach, które stały się częstsze ze względu na zmiany klimatyczne - wyjaśniła agencja Reutera.

W 2019 roku w Kinszasie zginęło co najmniej 39 osób po zalaniu niżej położonych dzielnic miasta w wyniku ulewnych deszczy i zawaleniu się niektórych budynków i dróg.