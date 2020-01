DRK: ONZ: przemoc w Ituri może być uznana za zbrodnie przeciwko ludzkości

Przemoc na tle etnicznym w prowincji Ituri w Demokratycznej Republice Konga (DRK) może być zakwalifikowana jako zbronie przeciwko ludzkości; bilans ofiar w ciągu dwóch ostatnich lat to 701 zabitych i 168 rannych - stwierdza opublikowany w piątek raport ONZ.

Zaprezentowany w Genewie raport ze śledztwa biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) zawiera dokumentację zabójstw, gwałtów i innych aktów przemocy, których dopuszczały się na sobie nawzajem zbrojne grupy złożone z członków plemienia Lendu i plemienia Hema w prowincji Ituri na północnym wschodzie DRK w okresie od grudnia 2017 roku do września 2019 roku.

Od jesieni 2018 roku zbrojne grupy złożone z członków plemienia Lendu działały w sposób coraz bardziej zorganizowany i ich ataki przeciwko sąsiednim plemionom były coraz skuteczniejsze. W ten sposób zagrabiało ono ziemie i własność sąsiednich grup plemiennych - stwierdza raport.

Na liście zbrodni udokumentowanych przez wysłanników ONZ są gwałty, zabójstwa dzieci, grabieże mienia mieszkańców całych osiedli - oświadczył na konferencji prasowej w Genewie rzecznik UNHCHR Rupert Colville.

"Ścinanie głów kobietom i dzieciom za pomocą maczet, ćwiartowanie zwłok i wykorzystywanie części ludzkiego ciała jako trofeów wojennych - wszystko to miało służyć napastnikom do wywoływania paniki wśród członków miejscowego ludu Hema, aby zmusić ich do porzucenia swej ziemi, do ucieczki" - powiedział rzecznik.

Dokument odnotowuje, że większość ataków i napaści następowało w porze zbiorów lub przygotowywania pól pod uprawy. Ataki były również skierowane przeciwko szkołom i budynkom gospodarczym oraz urządzeniom sanitarnym wspólnoty Hema.

Wszystkie te akty terroru i wandalizmu zmusiły 556 tys. ludzi do porzucenia swych domostw i pól uprawnych; 57 tys. ludzi szukało schronienia w pobliskiej Ugandzie.

Autorzy raportu zwracają się do władz kongijskich o przeprowadzenie niezależnego i bezstronnego dochodzenia oraz zagwarantowanie ofiarom przemocy odszkodowań oraz pomocy medycznej i psychologicznej.

Tymczasem wojsko i policja wysłane przez rząd DRK w lutym 2018 roku do ochrony atakowanej i dziesiątkowanej ludności nie tylko nie zdołały powstrzymać przemocy, lecz same dokonywały bezprawnych egzekucji na członkach miejscowej ludności, dopuszczały się gwałtów i bezprawnych aresztowań. Jak dotąd skazano za te czyny zaledwie dwóch policjantów i dwóch żołnierzy.

W okresach wcześniejszych konfliktów między wrogimi wspólnotami plemiennymi w latach 1999 i 2003 interweniowały europejskie siły wojskowe pod francuskim dowództwem. Belgijski pisarz David Van Reybrouck porównywał ówczesny konflikt do "miniaturowej wersji" rzezi w Rwandzie z 1994 roku, wskutek której straciło życie 800 tys. ludzi, głównie należących do dominującego plemienia Tutsi, których eksterminacji dokonywali członkowie plemienia Hutu.