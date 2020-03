DRK: Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono w Demokratycznej Republice Konga - poinformował we wtorek minister zdrowia tego kraju Eteni Longondo.

Szef resortu wyjaśnił, że zakażona osoba to Belg, który do DRK przyjechał kilka dni temu. Po przylocie do Kinszasy przeszedł badania, które dały wynik pozytywny, po czym został poddany kwarantannie. Obecnie przebywa w szpitalu.

DRK jest trzecim afrykańskim krajem, w którym wykryto koronawirusa. Wcześniej przypadki zakażeń stwierdzono w Egipcie i Algierii.