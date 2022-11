Drogi Niemiec i Chin zaczynają się rozchodzić

Niemcy na nowo szukają swojej drogi w polityce gospodarczej. Jest wątpliwe, by znalezienie jej przyspieszyła wizyta kanclerza Olafa Scholza w Pekinie.

Wizyta szefa niemieckiego rządu w Pekinie miała posmak dawnej "dyplomacji kupieckiej". Mógł to być jednak łabędzi śpiew takiej formy kontaktów niemiecko-chińskich...

Pod względem politycznym spotkanie było niezbyt owocna, pod względem gospodarczym również przyniosła niewiele.

W przypadku niemieckiej polityki wobec Chin interesy państwa i całości gospodarki rozchodzą się z interesami wielkich korporacji. Te ostatnie nadal jednak zachowują potężne lobby.

Największym zastrzeżeniem wobec wizyty w Pekinie nie był sam może jej fakt, lecz jej termin. Scholz wyruszył ledwie dwa tygodnie po XX zjeździe KPCh, nie bez powodu nazywanego w mediach “cesarską intronizacją” Xi Jinpinga.

Kanclerz Niemiec był trzecim - po premierze Pakistanu Shehbazie Sharifie i sekretarzu generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyen Phu Trongu - zagranicznym przywódcą, który odwiedził Chiny po tym wydarzeniu.

Był też pierwszym ważnym zachodnim przywódcą z wizytą w Pekinie od czasu wybuchu pandemii. Fakt ten skrzętnie wykorzystała chińska propaganda. Do tego Scholz odrzucił propozycję prezydenta Emmanuela Macrona, by pojechać wspólnie w późniejszym terminie.

Paryż uznał, że razem uda się osiągnąć więcej, Francja i Niemcy będą mniej podatne na naciski, a także będzie łatwiej występować w imieniu UE. W Berlinie zwyciężyły jednak egoistyczne interesy - mniej może państwa, bardziej zaś kilkunastu wielkich korporacji.

Brak gospodarczego wymiaru wizyty kanclerza w Pekinie

Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu do Chin i rosnący sceptycyzm inwestorów zagranicznych wobec chińskiego rynku kanclerzowi towarzyszyło tylko 12 prezesów wielkich spółek. W grupie tej znalazły się między innymi Deutsche Bank, Volkswagen, BMW, Siemens, Adidas, Bayer i BASF.

W porównaniu z wizytami poprzednich kanclerzy sukcesy na polu gospodarczym są jednak bardziej niż skromne... Na chwilę obecną największym osiągnięciem wydaje się dopuszczenie na chiński rynek szczepionki BioNTech.

Przygnębiające wrażenia pogłębiały wypowiedzi kanclerza na konferencji prasowej. Poza wymianą z gospodarzami nic nie kosztujących dyplomatycznych uprzejmości była to lista skarg i zażaleń.

Kanclerz wzywał Chiny do podjęcia odpowiedzialnej roli w regionie i wobec wojny w Ukrainie, podkreślał konieczność współpracy, a poza tym uskarżał się na zamykanie się chińskiego rynku, kradzież własności intelektualnej, chińskie sankcje na Litwę, europejskich polityków i think-tanki oraz poruszył kwestię praw człowieka.

Zabrakło natomiast zapowiedzi, jakie kroki podejmie Berlin, jeśli Pekin nie spełni jego oczekiwań... Temu, że podobnego planu kanclerz nie przedstawił, trudno się dziwić, bo znacznie zepsułoby to atmosferę rozmów. Gorzej, że nie widać w niemieckiej przestrzeni publicznej także propozycji alternatywy.

Niemcy uwikłały się w faktyczne zależności od Chin

Innym ważnym kontekstem wizyty była niedawna zgoda na nabycie przez COSCO 25 proc. udziałów w terminalu kontenerowym Tollerort w Hamburg. Jak donosi stacja n-tv, COSCO otwarcie groziło przekierowaniem części przewozów do innych portów, jeśli nie dojdzie do transakcji. Trzeba pamiętać, że to firma państwowa, w cały proces były więc w ten czy inny sposób zaangażowane chińskie władze.

Ustępując Pekinowi, kanclerz okazał słabość. Do tego postąpił wbrew zaleceniom ministrów spraw zagranicznych, wewnętrznych, gospodarki, finansów, a także wbrew zdaniu wywiadu i kontrwywiadu.

Chińskie naciski to tylko jedna strona monety. Scholz przez lata był prezydentem (nadburmistrzem) Hamburga - i jest częścią tamtejszych układów.

Wpuszczenie COSCO do Hamburga - mimo teoretycznie niedużego odsetka przejmowanych akcji - ma bardzo istotne znaczenie. Jak zwraca uwagę Tim Rühlig z Niemieckiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej (DGAP), przez ten port przechodzi trzecia część niemiecko-chińskiego handlu towarowego.

Umowa z państwowym koncernem, jakim jest COSCO, jedynie pogłębi istniejące zależności. Chiński armator uzyska bowiem bezpośredni wgląd “od kuchni” w niemiecką logistykę i łańcuchy dostaw. Da to Pekinowi do ręki możliwość stosowania precyzyjnie wymierzonych sankcji.

Do tego COSCO zostanie wpięte w system informatyczny hamburskiego portu, a to ułatwi działanie chińskim hakerom. Krytycy transakcji podnosili argument, że status portu wolnego od chińskich armatorów mogłoby dobrze przysłużyć się promocji Hamburga.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie chce drażnić Pekinu?

Dość spolegliwa postawa Scholza wobec Chin może być podyktowana jeszcze innym czynnikiem. Według części opinii kanclerz chce uniknąć zadrażnienia relacji, które mogłoby się negatywnie odbić na niemieckiej gospodarce, dotkniętej kłopotami związanymi z odcięciem od tanich surowców z Rosji i obawiającej się przez to nadchodzącej zimy.

Te obawy, jak i domniemana zależność gospodarcza od Chin, są przesadzone. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego, we wrześniu produkcja wzrosła o 2,6 proc, a zużycie gazu zmalało o 14 proc. W następnym miesiącu ceny energii wróciły do poziomu sprzed wybuchu wojny. Kondycja niemieckiej gospodarki i jej perspektywy okazują się zatem lepsze, niż oczekiwano.

Jak ważne są Chiny dla niemieckiej gospodarki?

Faktyczna zależność od Chin widoczna jest w imporcie metali ziem rzadkich (90 proc.), litu (60 proc.) i paneli fotowoltaicznych (80 proc.). To poważne wyzwania w obliczu transformacji energetycznej, jednak do przezwyciężenia. Wymagać to będzie wprawdzie czasu i pieniędzy, ale liczba możliwości rośnie. Niemcy mogłyby dołączyć do tworzonych przez Australię, Indie, Japonię i USA inicjatyw mających na celu stworzenie niezależnych od Chin łańcuchów dostaw w tych sektorach.

Chiny mogą być największym partnerem handlowym Niemiec, z towarowymi obrotami handlowymi sięgającymi w ubiegłym roku 246 mld euro. Ale to jednocześnie aż i tylko 9,5 proc niemieckiego handlu zagranicznego.

Jeśli do towarów doliczymy usługi, a rola tego sektora we współczesnej gospodarce stale rośnie, to pozycja Chin w niemieckim bilansie jeszcze maleje. Dla porównania: drugim największym partnerem handlowym jest Holandia, obroty z którą wyniosły w 2021 r. 205 mld euro. Wartość handlu z Grupą Wyszehradzką - liczoną jako całość - to już ponad 334 mld euro.

Jak wylicza ekonomista Luke Patey, rola Chin jako partnera handlowego dla niemieckiej gospodarki dalej spada, jeśli weźmiemy pod uwagę tworzenie wartości dodanej. W łańcuchach dostaw, w których chińskie surowce są najpierw przetwarzane w trzecim kraju przed ostatecznym eksportem do Niemiec, Chiny odpowiadają za 7 proc. zagranicznej wartości dodanej, podczas gdy inne państwa UE za 44 proc., a USA - za 10 proc. Do tego - według szacunkowych ocen niemieckiego kontrwywiadu - z powodu szpiegostwa przemysłowego, głównie chińskiego, niemieckie firmy tracą ok. 55 mld euro rocznie.

Kto zyskuje na handlu z Państwem Środka, a kto traci

Jak już pisaliśmy, interesy w Chinach do domena wąskiej grupy największych korporacji. W latach 2018-2021 za trzecią część europejskich inwestycji bezpośrednich za Wielkim Murem odpowiadały cztery niemieckie firmy: Volkswagen, BMW, Daimler i BASF. Ta wielka czwórka plus ok. 40 innych firm tworzą wpływowe lobby, a ich interesy są przez polityków błędnie utożsamiane z interesem całej niemieckiej gospodarki.

Mniejszym firmom trudniej się przebić albo w ogóle nie mają czego szukać na chińskim rynku. W grupie tej rośnie frustracja obecnym stanem rzeczy i coraz bardziej popierają zmiany, chociaż nie są to jeszcze bardzo głośne wezwania.

Tę zmianę odnotował przewodniczący Europejskiej Izby Handlowej w Chinach i legenda niemieckiego biznesu na tamtejszym rynku Jörg Wuttke. W rozmowie z “The New York Times” stwierdził: “Ludzie zawsze mówią o tym, że Chiny to duży rynek. Nie, Chiny to ogromna gospodarka z małym dostępnym rynkiem”.

Wbrew pozorom także wielkie korporacje zaczynają mieć problemy. Między 2016 a 2019 udział chińskich spółek zależnych w ich zyskach ze sprzedaży zagranicznej zmalał - z 9 proc. do 8,4 proc. Chiny pozostają jednak dla nich najważniejszym pojedynczym rynkiem, stąd zapowiadane wielkie inwestycje koncernu Volkswagen czy BASF. Ten trend zdaje się potwierdzać zamiar wyciśnięcia z tamtejszego rynku, ile się jeszcze da - póki jeszcze można.

Ale i po stronie chińskiej widać pewne osłabienie entuzjazmu... W czerwcu br. COSCO sprzedało swe udziały w hubie logistycznym w Duisburgu, nazywanym chiń-ską bramą do Niemiec. Władze miasta faktycznie wiązały z Chinami duże nadzieje, ale - wbrew medialnym enuncjacjom zachowywały umiar. Handel z Chinami odpowiadał jedynie za ok. 5 proc. przeładunków w tamtejszym porcie rzecznym.

Z kolei Duisburg ogłosił 9 listopada zawieszenie współpracy z Huawei, jako powód podając “aktualne relacje między Pekinem i Moskwą”. Chiński telekomunikacyjny gigant miał pomóc w stworzeniu “inteligentnego miasta zorientowanego na usługi”.

Jak widać, zmiany w chińskiej polityce wobec Niemiec wymagać będą przełamania oporów kilku wpływowych grup nacisku i zmiany mentalnej. Proces ten jednak zachodzi. Wywodzący się z koalicyjnej Partii Zielonych minister gospodarki Robert Habeck ogłosił - również 9 listopada - zablokowanie potencjalnej sprzedaży chińskiemu konsorcjum fabryki półprzewodników firmy Elmos. Określił przy tym takie inwestycje jako element strategii budowania wpływów przez Pekin.

Na początku przyszłego roku ma zostać przedstawiona pierwsza niemiecka strategia wobec Chin. Jako że dokument jest przygotowywany przez resort spraw zagranicznych, kierowany przez uchodzącą za jastrzębia polityczkę z Partii Zielonych Annalenę Baerbock, można spodziewać się bardziej zdecydowanego stanowiska.

Wezwania do zmian wychodzą też z szeregów SPD kanclerza Scholza - i to z najwyższych szczebli. Przewodniczący partii Lars Klingbell był jednym z najgłośniejszych krytyków wyprawy do Pekinu. Obecnie pracuje nad propozycją nowej strategii, mającej zapobiec dezindustrializacji Niemiec. Ma ona wskazać, jak mierzyć się nie tylko z presją ze strony Chin, ale również naciskami z USA.

