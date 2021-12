Drony dostarczą prąd w rejonach dotkniętych katastrofami

Liczba zastosowań dronów stale powiększa się o coraz to nowsze. Japońska firma Aisan Industry, poddostawca Toyoty, pracuje obecnie nad modelem służącym do zaopatrywania w energię elektryczną ludzi w regionach dotkniętych klęskami żywiołowymi. W kraju regularnie zmagającym się z trzęsieniami ziemi rozwiązanie to może stanowić realne narzędzie wsparcia potrzebujących mieszkańców.