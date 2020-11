Druga fala lockdownu w Europie grozi podwójną recesją

W Anglii rozpoczyna się dziś (5 listopada) kolejny lockdown gospodarki. Zaostrzenie kursu w walce z COVID-19 wprowadza od soboty, 7 listopada, Polska. Druga fala blokad w Europie grozi recesją, przestrzegają ekonomiści.

Izrael kończy blokady

W Azji gospodarka odbija

Rządy zatwierdzają pakiety pomocy finansowej dla przedsiębiorstw, by zrekompensować im straty i utrzymać zatrudnienie. Niemcy oferują aż 75 proc. przychodów, które zakład uzyskał w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Rząd Angeli Merkel przeznaczył na ten cel 10 miliardów euro. Nawet Włochy, borykające się z ogromnymi problemami budżetowymi, przygotowują nowe fundusze pomocowe w wysokości co najmniej 1,5 mld euro. Europejski Bank Centralny zobowiązał europejskie rządy do utrzymywania niskich kosztów pożyczek i wprowadzania systemów wsparcia.Pośród zmęczenia wywołanego pandemią narasta niezadowolenie z wprowadzanych ograniczeń. Masowe protesty trwają w Niemczech, a w kilkunastu włoskich miastach miały miejsce zamieszki. We Francji lokalni politycy i przedsiębiorcy sprzeciwili się nakazom zamykania małych sklepów, w których sprzedaje się przedmioty uznane za nieistotne podczas pandemii, takie jak ubrania, książki, kwiaty i zabawki.Tymczasem Izrael już rezygnuje z blokad. 18 września wprowadzono tam powtórną ogólnokrajową kwarantannę - zamknięcie szkół, restauracji, centrów handlowych i setek przedsiębiorstw. Przedszkola i żłobki wznowiły pracę 18 października, a z początkiem listopada otwarte zostały młodsze klasy szkół podstawowych. Do pracy wracają salony fryzjerskie, pensjonaty i synagogi, mimo że nadal zamkniętych jest wiele sklepów, punktów usługowych i firm."Lockdown zdołał obniżyć rosnące wskaźniki infekcji, ale także sparaliżował większą część gospodarki i życia publicznego, w tym cały system edukacji" - ocenia portal Times of Israel. Epidemia w Izraelu jeszcze półtora miesiąca temu rozwijała się niemal najszybciej na świecie. Średnia dzienna liczba nowych infekcji wynosi obecnie ok. 1000 i spadła z poziomu ponad 6 tys. na początku października, podaje Reuter.W czasie zamykania gospodarek europejskich zyskują Chiny i Indie.Dzieje się tak za sprawą krajowego popytu. Wskaźnik nowych zamówień eksportowych spadł bowiem w porównaniu z poprzednim miesiącem.- Druga fala zakażeń koronawirusem w Europie i trzecia fala w USA znacznie stłumiły popyt na produkty z Chin - skomentował Wang Zhe, starszy ekonomista w Caixin Insight Group.Badanie pokazało również, że chińskie fabryki drugi miesiąc z rzędu zwiększały zatrudnienie. Produkcja fabryczna wzrosła w porównaniu z miesiącem poprzednim. Epidemia koronawirusa w tym kraju jest w dużej mierze pod kontrolą.