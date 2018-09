Dubai Internet City ma specjalną ofertę dla firm z Polski

Przedstawiciele jednego z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków technologicznych na świecie, Dubai Internet City, przyjeżdżają do Polski, by zachęcać nasze firmy z sektora IT do inwestowania na tamtejszym rynku - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Do spotkań dojdzie w Warszawie (24 września ) i Krakowie (27 września).

Jak podkreśliła w komunikacie Polska Agencja Inwestycji i Handlu, sektor IT stwarza coraz większy potencjał do dwustronnej współpracy. W zeszłym roku polski rynek IT wyceniany był na 16,5 mld dol. i wzrósł o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.



"Polskie firmy to liczący się gracze na rynku twórców produktów IT i usług ICT. Zyskaliśmy międzynarodową renomę solidnego kontrahenta dla sektora e-commerce, usług finansowych czy zdrowotnych. Rozwijamy niszowe oprogramowania dla branży kosmicznej, a także właśnie powstającego segmentu technologii kwantowych" - podkreślił cytowany w komunikacie wiceprezes Agencji Krzysztof Senger.



Dodał, że nasze rozwiązania IT coraz częściej znajdują klientów w Azji. "Nad Zatokę Perską droga wiedzie poprzez Dubai Internet City (DIC) - jedyny taki hub innowacji na Bliskim Wschodzie" - ocenił.



Szef biura handlowego PAIH w Dubaju Moneer Faour zwrócił uwagę, że wizyta przedstawicieli DIC w Polsce odbywa się w czasie, gdy rośnie wymiana gospodarcza między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. "Wartość obrotów handlowych przekroczyła już 1 mld dol. Odnotowujemy również większy ruch turystyczny. W ostatnim półroczu oba kierunki odwiedziło łącznie 70 tys. osób" - wyliczył.



Według przytoczonych w komunikacie danych International Data Corporation, krajowy rynek IT w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest wart blisko 8 mld dol., a w latach 2017-2022 ma rosnąć o 5 proc. rocznie.



W ocenie Faisala Hammouda z DIC i Dubai Outsource City, Dubaj należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się Emiratów i zyskuje na znaczeniu jako brama dla międzynarodowych firm do ekspansji w regionie. "Ze względu na strategiczne położenie geograficzne, łatwość dostępu i wejścia na rynek, możemy przewidzieć szybkie przyspieszenie rozwoju Dubaju w nadchodzących latach" - wskazał.



Według PAIH, w spotkaniach w Warszawie i Krakowie chce uczestniczyć około 200 firm; są to głównie polskie firmy technologiczne z obszarów cloud computing, internet rzeczy (IoT), blockchain, EduTech, sztucznej inteligencji (AI), rozszerzonej rzeczywistości (AR), ICT i nowoczesnych mediów. Mają im towarzyszyć przedstawiciele parków technologicznych, inkubatorów oraz środowiska akademickiego.

