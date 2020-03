Duchowo-polityczny przywódca Iranu mobilizuje armię do walki z koronawirusem

Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei nakazał we wtorek siłom zbrojnym, by pomogły resortowi zdrowia w walce z koronawirusem. Wiceminister zdrowia Alireza Raisi podał, że nowy bilans ofiar śmiertelnych wirusa to 77 osób, w całym kraju jest 2336 zakażonych.

Wcześniej informowano o 66 zgonach w tym kraju.

"Cokolwiek chroni zdrowie publiczne i zapobiega rozprzestrzenianiu się choroby jest dobre, a to, co pomaga ją rozprzestrzeniać, jest grzechem" - powiedział Chamenei.

Teheran planuje zmobilizowanie do walki z wirusem 300 tys. żołnierzy i wolontariuszy.

Iran jest drugim po Chinach krajem, w którym stwierdzono największą liczbę zakażeń nowym wirusem. Associated Press pisze, że ekspertów martwi fakt, iż śmiertelność wśród chorych wynosi tam 3,3 proc. - więcej niż w innych krajach - a liczba osób zakażonych może być większa, niż podają oficjalne statystyki.

W poniedziałek na koronawirusa zmarł członek rady doradzającej Chameneiowi. 71-letni Mohammad Mirmohammadi, uznawany za osobę bardzo bliską ajatollahowi, jest pierwszym tak wysoko postawionym przedstawicielem irańskich władz, który zmarł z powodu koronawirusa.

AP zwraca uwagę, że Iran stanowi szczególny przypadek wśród krajów dotkniętych epidemią, ponieważ nowym wirusem zakażeni są również członkowie władz w Teheranie. Chora jest wiceprezydent Masumeh Ebtekar, która była rzeczniczką studentów przetrzymujących zakładników w amerykańskiej ambasadzie w 1979 roku. Zachorował też szef rządowego zespołu ds. walki z Covid-19, wiceminister zdrowia Iradż Harirczi, który do niedawna bagatelizował zagrożenie epidemią.

Irańska państwowa telewizja podała, że jeden z deputowanych zaapelował do pozostałych posłów, by nie kontaktowali się z osobami poza parlamentem, ponieważ 23 spośród nich zakażonych jest koronawirusem.

Najbardziej dotknięte epidemią zostały prowincje: stołeczna Teheranu, Kom w środkowej części kraju i Gilan na północy.

W Iranie na koronawirusa zmarło najwięcej osób poza Chinami. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nowy wirus dotarł do 64 krajów, a na Bliskim Wschodzie odnotowano 2530 przypadków, jednak epicentrum choroby jest właśnie Iran.

WHO nie ogłosiło jeszcze pandemii, ale na całym świecie zakażonych jest 91 tys. osób, a bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 3116 - podał francuski magazyn "L'Obs".

W poniedziałek szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że do Teheranu dotarła specjalna ekipa ekspertów WHO oraz leki, sprzęt medyczny i zestawy laboratoryjne, dzięki którym można przeprowadzić testy na obecność koronawirusa u 100 tys. osób.

Tego samego dnia Berlin, Londyn i Paryż zaoferowały Teheranowi pakiet pomocowy wart 5 mln euro, a ponadto wysłały do Iranu sprzęt i materiały medyczne.