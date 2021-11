Duda: jestem dumny, że Polacy przyczyniają się do budowy pomyślności Macedonii Płn.

Napawa mnie dumą, kiedy słyszę, że moi rodacy przyczyniają się do budowy pomyślności innych krajów, a tak dzieje się w ostatnich latach w Macedonii Północnej; bardzo wielu ludzi polskiego pochodzenia należy dzisiaj do elity tego kraju - mówił na spotkaniu z Polonią w Skopje prezydent Andrzej Duda.

W stolicy Macedonii Północnej prezydent wręczył w czwartek odznaczenia państwowe działaczom polonijnym. Dziękował odznaczonym za działalność na rzecz podtrzymywania i krzewienia polskości.

Duda wskazywał, że środowisko Polonii to ludzie, którzy w strukturze społeczeństwa Macedonii Północnej zajmują bardzo ważne miejsca: są to artyści, naukowcy, lekarze, prawnicy. "Śmiało można powiedzieć, że bardzo wielu ludzi polskiego pochodzenia należy dzisiaj do elity tego kraju, z czego jako prezydent RP jestem ogromnie dumny" - mówił.

"Zawsze napawa mnie dumą, kiedy słyszę, że moi rodacy przyczyniają się do budowy pomyślności innych krajów, do ich rozwoju, do tego, że rozkwitają one, że żyje się w nich coraz lepiej, a tak się dzieje na przestrzeni ostatnich lat tutaj, w Macedonii Północnej" - dodał.

Duda oświadczył, że cieszy się także, iż Macedonia Północna wkracza coraz mocniej na arenę międzynarodową, stając się częścią najważniejszych międzynarodowych sojuszy, do których należy także Polska.

"Myślę o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę o krokach Macedonii (Płn.) w kierunku UE. Wierzę w to, że te procesy zakończą się pomyślnie, że będziemy razem członkami UE i będziemy mogli w związku z tym wspólnie budować swoją pomyślność we wszystkich tych gremiach, w których, także i w ramach UE, się działa, myślę chociażby o wspólnocie Trójmorza" - oświadczył Duda.

"Wierzę w to głęboko, że mieszkający tu Polacy, ci, którzy czują związek z Polską jako swoją ojczyzną czy też krajem swoich rodziców, dziadków, będą się przyczyniali do procesu rzeczywistej integracji, do budowania więzi między naszymi krajami" - powiedział prezydent.

