Andrzej Duda w Kijowie: nie ma zgody na próby ograniczenia suwerenności Ukrainy

Nie zaakceptujemy ani okupacji Krymu, ani próby ograniczenia suwerenności Ukrainy, czyli żądania, by Ukraina wyrzekła się dążeń wejścia do NATO - mówił w środę w Kijowie prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z prezydentami Litwy i Ukrainy.

Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski zostali zapytani na konferencji o żądania Władimira Putina, by Ukraina wyrzekła się aspiracji wejścia do NATO oraz by uznała aneksję Krymu.

Prezydent Władimir Zełenski podkreślił, że obecnie "Ukraina nie uczestniczy w żadnym sojuszu na rzecz bezpieczeństwa". "Musimy bronić się sami, przy wsparciu naszych partnerów" - oświadczył. "Ze względu na to, potrzebne są nam jasne gwarancje bezpieczeństwa" - dodał.

"Nie jest żadnym sekretem, że Rosja powinna być jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa. Kilkakrotnie proponowałem prezydentowi Putinowi, byśmy usiedli do stołu i negocjowali. To jednak kwestia negocjacji, a nie żądań" - powiedział Zełenski.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zwracał uwagę, że Rosja chce rozmawiać z pozycji siły, stąd postulat uznania aneksji Krymu i zamknięcia drzwi do NATO dla Ukrainy. "Nie Putin tworzył NATO. Nieważne, czy jeden kraj czy więcej zostanie do NATO przyjęty, jest to sprawa wyłącznie NATO i państwa, który chce być członkiem" - powiedział.



Według Andrzeja Dudy, działania prezydenta Rosji, których dotyczyło pytanie, "są po prostu aktami agresji". "Począwszy od napaści na Krym i okupacji Krymu, po żądania wysuwane dziś pod adresem Ukrainy" - zaznaczył prezydent RP.





Prezydent @AndrzejDuda w #Kijów: Jesteśmy prezydentami państw sąsiadujących z Rosją. Rosją, która dzisiaj stanowi dla Ukrainy zagrożenie. Apelujemy do Rosji, naszego sąsiada, o pokój i spokój. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 23, 2022

"Tamten akt był próbą pozbawienia Ukrainy części terytorium, te żądania to próba pozbawienia Ukrainy suwerenności. Cywilizowany świat na to zgodzić się nie może i Polska również z takimi działaniami Rosji się nie zgadza. Nie zaakceptujemy ani okupacji Krymu, ani jakichkolwiek szantaży i ograniczania suwerenności wolnych demokratycznych państw" - podkreślił polski prezydent.





Prezydent @AndrzejDuda w #Kijów: Spotykamy się i konsultujemy w myśl zasady „nic o nas bez nas, nic o Ukrainie bez Ukrainy”. To spotkanie jest wyrazem solidarności i wsparcia dla naszych przyjaciół w tym trudnym dla nich i dla nas wszystkich czasie. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 23, 2022

Zełenski został też zapytany o możliwość wprowadzenia wiz dla Rosjan. "Reakcje będą zależały od dalszych ruchów, podejmowanych przez Federację Rosyjską" - odpowiedział.