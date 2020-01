Duda: perspektywa szczytu Trójmorza daje nadzieję na dynamiczny rozwój współpracy (aktualizacja)

Perspektywa czerwcowego szczytu Trójmorza daje nadzieję, że współpraca w ramach tej inicjatywy będzie się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijała niż dotychczas - powiedział w Davos prezydent Andrzej Duda. Poinformował, że w Davos rozmawiał m.in. z szefem NATO.

Na konferencji prasowej prezydent powiedział, że w Davos rozmawiał o przyszłości NATO z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem, a także z szefami MSZ Włoch i Turcji.

"Rozmawiałem także z sekretarzem generalnym OPEC, czyli największych światowych producentów ropy naftowej (Mohammadem Barkindo), rozmawiałem z szefową zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Kristaliną Georgiewą)" - poinformował Duda.

"Przed momentem w Domu Polskim odbyliśmy panel, odbyliśmy dyskusję, którą ja otwierałem, dotyczącą sytuacji w Trójmorzu, ale tak naprawdę sytuacji największych firm, które działają na obszarze Trójmorza, dla których Trójmorze jest ojczyzną, i to jest związane z bardzo ważną instytucją, która została stworzona we wrześniu zeszłego roku, a mianowicie tzw. SSI, czyli indeksem Trójmorza - 100 największych spółek z obszaru Trójmorza ma wspólny indeks giełdowy, który pokazuje ich kondycję, ale przede wszystkim, który pokazuje, jak wygląda rozwój poprzez ich notowania, jak wygląda rozwój gospodarczy obszaru Trójmorza" - dodał.

Poinformował też, że w czwartek PZU wspólnie z Goldman Sachs stworzyły fundusz, który będzie funduszem inwestującym w spółki z indeksu Trójmorza. "Do tego dołącza jeszcze dodatkowy mechanizm inwestycyjny, a więc wszyscy ci, którzy będą chcieli wprost inwestować w największe firmy funkcjonujące na obszarze Trójmorza, będą mogli poprzez ten fundusz tych inwestycji dokonywać" - mówił.

Prezydent mówił też, że dla niego największą radością było to, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego tak wiele mówiło się o współpracy w ramach Trójmorza. "To pokazuje bardzo dobrą kondycję tej inicjatywy" - podkreślił.

"Perspektywa szczytu Trójmorza, który ma się odbyć w czerwcu tego roku w Estonii, daje wielką nadzieję, że ta nasza współpraca w ramach Trójmorza będzie się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijała niż dotychczas" - zaznaczył.

Mówiąc o następnym szczycie Trójmorza, wskazał, że prezydent Bułgarii Rumen Radew chciałby, aby odbył się on w jego kraju. Wyraził nadzieję, że będzie to "kolejny etap rozwijania się tej formy współpracy". "Cieszy mnie również to, że rozwija się ona na różnych poziomach tzn. nie tylko na tym poziomie prezydenckim, ale rozwija się także na poziomie międzyrządowym, że w związku z tym są to spotkania premierów, że są to spotkania ministrów, ale także, z czego ogromnie się cieszę, spotkania na poziomie regionalnym" - dodał Andrzej Duda.

Poinformował również, że podczas Forum Ekonomicznego rozmawiał z przedstawicielami międzynarodowych firm, które wyraziły zainteresowanie polskim rynkiem, i - jak dodał - liczy, że się to przełoży na inwestycje w Polsce, a także na dodatkowe miejsca pracy i dynamiczniejszy rozwój kraju. "Będziemy się starali czynić wszystko, żeby te warunki inwestowania w naszym kraju były jak najlepsze" - podkreślił.

Podkreślił, że cieszy się, że w Domu Polskim w Davos się dużo dzieje, czego gratulowało mu wiele osób.