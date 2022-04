Duda: Polsce i Czechom należy się pomoc ze strony UE; Zeman: Polska kształtuje wsparcie dla Ukrainy (aktualizacja)

Zarówno Polsce, jak i Czechom, które też przyjęły uchodźców, należy się pomoc ze strony UE; to niezrozumiałe, że nie jest ona obecnie udzielana - powiedział w środę w Pradze prezydent Andrzej Duda. Prezydent Czech Milosz Zeman zaznaczył, że Polska jest krajem, który kształtuje wsparcie dla Ukrainy.

Prezydenci Polski i Czech spotkali się w środę w Pradze.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda mówił, że znajdujemy się dziś w szczególnej sytuacji, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Podkreślił, że Rosja, będąca mocarstwem nuklearnym, dokonała agresji na niepodległy i wolny kraj bez żadnej przyczyny i bez uprzedzenia. Zwracał przy tym uwagę, że Rosja cały czas udaje, że nie jest to wojna, tylko operacja specjalna, a tym samym rozmazuje i łamie normy prawa międzynarodowego.

Duda podziękował Zemanowi za to, że w sposób jednoznaczny potępił rosyjską agresję na Ukrainę i podejmuje pokojowe kroki, aby tę agresję zatrzymać, m.in. ustanawiając sankcje na Rosję.

Prezydent mówił też o pomocy, która płynie z Czech na Ukrainę, a także przedstawił zakres polskiej pomocy. Przypomniał, że polska pomoc militarna dla Ukrainy, to ponad 7 mld zł. "To, jak na nasze możliwości jest pomoc ogromna, ale ta pomoc jest rzeczywiście Ukrainie potrzebna. I my tej pomocy ze swojej strony nie szczędzimy" - zapewnił prezydent.

Polski prezydent podkreślał na środowej konferencji prasowej, że wśród tematów poruszanych w rozmowie z Zemanem była m.in. kwestia uchodźców z Ukrainy. Zaznaczył, że Polska w dużej części wzięła ten problem na siebie, przyjmując uciekinierów i udzielając schronienia przede wszystkim kobietom i dzieciom.

Przypomniał, że od początku wojny w Ukrainie przez Polskę przeszło prawie 3 mln uchodźców, a blisko 2 mln nadal jest na terenie naszego kraju i jest im udzielana wszelka możliwa pomoc. Dodał, że to nie jest zwykła sytuacja dla żadnego kraju, a dla Polski ma ona charakter bezprecedensowy.

"Ale mówiłem też (prezydentowi Czech), że zarówno Polsce, jak i Czechom, które też przyjęły uchodźców, należy się po prostu pomoc ze strony Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej powinny do nas płynąć pieniądze po to, żebyśmy mogli sfinansować wszystkie potrzeby uchodźców z Ukrainy i żeby kraje także mogły normalnie funkcjonować. To nie jest zwykła sytuacja żeby 2 miliony ludzi przybyło do kraju w ciągu de facto kilku tygodni" - powiedział. Ocenił, że to dla Polski "ewenement na skalę historyczną".

"Dlatego ta polityka europejska, której nie ma w tej chwili - co chcę z całą mocą podkreślić - a powinna być, to jest coś, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe i to, że ta pomoc naszym krajom ze strony instytucji europejskich nie jest udzielana. Muszę powiedzieć, że to jest dla mnie ogromny zawód" - dodał.

Duda podkreślił, że liczy "na refleksję ze strony instytucji europejskich, ze strony polityków europejskich, aby wreszcie odpowiednie instrumenty zostały ustanowione, bo to jest kwestia doraźna, która powinna być realizowana natychmiast".

Wśród tematów rozmów z czeskim przywódcą, prezydent Duda wymienił również zbliżający się szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. "Mam nadzieję, że dzisiaj w NATO wszyscy jasno widzą, co mówiliśmy przez ostatnie lata: że Rosja jest zagrożeniem militarnym dla naszej części Europy. Oczywiście uważamy, że powinno to skutkować wzmocnieniem obecności Sojuszu na wschodniej flance" - oświadczył Duda.

Jak zaznaczył, powinien zmienić się charakter obecności NATO w regionie. "Dzisiaj jest to Enhanced Forward Presence (wysunięta obecność - PAP), a powinno być Enhanced Forward Defence (wysunięta obrona - PAP); ta obecność powinna być znacznie wzmocniona - względem liczby żołnierzy Sojuszu obecnych na naszych terenach, jak również i infrastruktury sojuszu. Powinna być zapewniona obrona antydostępowa, zarówno w zakresie obrony przeciwrakietowej, jak i przeciwlotniczej" - podkreślił.

Polski prezydent zapowiedział, że ta kwestia będzie omawiana przed szczytem w Madrycie z partnerami w ramach NATO, w tym zwłaszcza tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki - państw wschodniej flanki NATO.

Duda podkreślił też wdzięczność za działania Czech, które zadeklarowały swoją obecność militarną na Słowacji w ramach NATO. "To ważny gest w ramach NATO i w ramach sąsiedztwa, by współtworzyć bezpieczeństwo" - zaznaczył prezydent.

Podkreślił również konieczność zacieśniania współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza.

"Omawialiśmy z panem prezydentem kwestie budowy połączenia wodnego pomiędzy Polską a Czechami, połączenia Odry z Dunajem, to jest projekt, o którym od lat mówimy i który dzisiaj w Polsce jest realizowany poprzez modernizację Odry, jako kanału żeglugowego. Mam nadzieję, że to połączenie pomiędzy naszymi krajami prędzej czy później będzie taką drogą handlową, trójmorską" - powiedział Duda.

Prezydent Milosz Zeman wyraził jednoznaczne poparcie Republiki Czeskiej dla stanowiska Polski w sprawie kryzysu ukraińskiego. "Powiedziałem Panu Prezydentowi, że w czasie, gdy Bruksela krytykowała Polskę, ja określałem tę krytykę jako ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Teraz widzimy, że Polska stała się głównym obrońcą wartości europejskich, krajem, który kształtuje wsparcie dla Ukrainy wobec rosyjskiej agresji" - powiedział Zeman.

Czeski prezydent wyraził także pełne poparcie w kwestii dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Uznał, że Rosjanie, wstrzymując dostawy, złamali obowiązujące kontrakty zarówno pod względem warunków, jak i formy płatności.

"Nasze stosunki dwustronne są doskonałe i myślę, że gdy przezwyciężymy ten kryzys wspólnym wysiłkiem, który obejmuje także wspólną pomoc dla uchodźców ukraińskich, będziemy mogli powiedzieć i powiemy, że świat jest inny niż przed tą wojną. Wierzę, że lepszy" - powiedział Zeman po rozmowach z polskim prezydentem.

Z Pragi Aleksandra Rebelińska i Piotr Górecki