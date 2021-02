Duże dostawy szczepionek do Kanady, ale pojawiło się ryzyko trzeciej fali

Najnowszy harmonogram rządu Kanady zawiera informacje o większych niż planowano dostawach szczepionek przeciwko Covid-19. Centra szczepień będą w parkach rozrywki i na stadionach. Specjaliści ostrzegli jednak w piątek, że możliwa jest trzecia fala zachorowań.

"W związku z powstawaniem i rozprzestrzenianiem się nowych niepokojących wariantów koronawirusa obawiamy się, że bez utrzymania i przestrzegania ostrych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, możemy nie być w stanie uniknąć przyspieszenia rozwoju pandemii w Kanadzie" - mówiła w piątek federalna naczelna lekarz kraju, dr Theresa Tam.

Wskazała, że obecnie w Kanadzie jest mniej niż 33 tys. tzw. aktywnych przypadków, co stanowi 60 proc. spadek w ciągu miesiąca. Jednak modele rozwoju sytuacji, które uwzględniają łatwiej rozprzestrzeniające się warianty koronawirusa, ostrzegają, że bez zaostrzenia przepisów do połowy marca liczba zachorowań może wzrosnąć do 20 tys. dziennie.

Tymczasem prowincje zaczynają łagodzić obostrzenia. Jak podkreśliła dr Tam, "obecne wymogi dotyczące zdrowia publicznego nie wystarczą, by kontrolować szybkość wzrostu i powrotu dużej liczby zachorowań".

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że przekazał premierom prowincji zaktualizowany harmonogram dostaw szczepionek i rozmawiał o zagrożeniach związanych z łagodzeniem obostrzeń. "Trzecia fala może być gorsza" - ostrzegł. Dodał przy tym, że jego priorytetem są szczepionki, a rząd federalny nie jest od tego, by oceniać działania prowincji". Trudeau zapewniał jeszcze na początku tygodnia, że do końca marca Kanada otrzyma 6 mln dawek szczepionek Pfizer-BioNTech i Moderny.

Jak informował w czwartek federalny resort zdrowia, najnowszy harmonogram wskazuje, że do czerwca Kanada otrzyma wystarczająco duże dostawy od Pfizera i Moderny, by zaszczepić dwiema wymaganymi dawkami 14,5 mln osób, a wszystkich chętnych Kanadyjczyków do końca września. Generał Dany Fortin, który na szczeblu federalnym odpowiada za logistykę dostaw, poinformował, że dostawy szczepionek Pfizer-BioNTech w tym tygodniu wynoszą 403 650 dawek i jest to największa dostawa od połowy grudnia, gdy w Kanadzie rozpoczęły się szczepienia.

Federalny harmonogram zakłada też, że jeśli federalny resort zdrowia dopuści do użytku trzy czekające obecnie na zgodę szczepionki, do 1 lipca mogłoby zostać zaszczepionych 24,5 mln Kanadyjczyków.

Dotychczas ponad 990 tys. Kanadyjczyków otrzymało już jedną dawkę szczepionki, a ponad jedna trzecia z nich została zaszczepiona po raz drugi.

Kanadyjskie miasta informują o przygotowaniach masowych szczepień. W największym z nich, Toronto, będzie 9 dużych centrów szczepień otwartych 7 dni w tygodniu, w tym jedno już działa w centrum kongresowym w śródmieściu. Inna planowana klinika znajdzie się na terenie Canada's Wonderland - wielkiego parku rozrywki na północ od Toronto. W Montrealu trwają przygotowania do uruchomienia centrum szczepień na stadionie olimpijskim.

Problemy Pfizera i Moderny z dostawami szczepionek na Covid-19 stały się w Kanadzie okazją do politycznych sporów opozycji z rządem federalnym, czasem kończących się humorystycznie. Kiedy Pfizer poinformował w styczniu o przerwie w dostawach związanej z rozbudową zakładów w Puurs w Belgii, a Moderna również wstrzymała swoje dostawy, opozycja - zarówno konserwatyści jak i socjaldemokratyczna Nowa Partia Demokratyczna (NDP) - krytykowali rząd federalny za opóźnienia w dostawach. Premier Manitoby, konserwatysta Brian Pallister podpisał umowę na dostawy z firmą z Kanady, która dopiero opracowuje swoją szczepionkę i jeszcze w środę bronił swojej decyzji, twierdząc, że nie może czekać, gdy brakuje szczepionek.

Z kolei konserwatywny premier Ontario Doug Ford opisywał kilka dni temu jak on negocjowałby z szefami Pfizera, używając slangowych określeń, gdzie odpalałby petardy, by zmusić ich do działania. Zaś lider federalnej NDP Jagmeet Sing w poniedziałek w telewizji CTV wyrażał swoją niewiarę w to, by rząd federalny zapewnił 6 mln dawek do końca marca, mimo znanych już zapowiedzi zwiększonych dostaw.

Covid-19 prowadzi do niespójności w ocenach opinii publicznej. Według opublikowanego w piątek sondażu Ipsos, 66 proc. Kanadyjczyków bez wahania się zaszczepi. Jednocześnie 58 proc. obawia się nieznanych długoterminowych efektów, również 58 proc. ma obawy związane z szybkością opracowania szczepionki i jej udostępnieniem. Przy tym 71 proc. Kanadyjczyków jest niezadowolonych, że szczepienia w Kanadzie przebiegały dotąd wolniej niż w USA czy Wielkiej Brytanii.

Z Toronto Anna Lach