Duże zmiany w kazachskim lotnictwie

Prywatyzacja, zwiększenie częstotliwości połączeń lotniczych z sąsiednim Uzbekistanem oraz nowe prawa pasażerów. To tylko niektóre ze zmian zachodzących w lotnictwie cywilnym Kazachstanu.

Jak wynika z komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie Komitetu Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury Republiki Kazachstanu w ślad za decyzjami na najwyższym szczeblu, na początku marca br. w Taszkencie przeprowadzono rozmowy władz lotniczych Uzbekistanu i Kazachstanu.

Niebo nad Azją Centralną będzie bardziej ruchliwe

Zdecydowano znacząco zwiększyć częstotliwości lotów pomiędzy stolicami obu krajów: na trasie Ałmaty (była stolica Kazachstanu) - Taszkent z 20 do 36 tygodniowo, na trasie Astana - Taszkent z 12 do 36. Przy czym wiodący przewoźnicy narodowi obu krajów: Air Astana oraz Uzbekistan Airways w sezonie letnim na trasie Ałmaty - Taszkent mają wykonywać 20 lotów tygodniowo, a pomiędzy Astaną i Taszkentem 12. Sporym osiągnięciem jest także decyzja o umożliwieniu wejścia do gry o obsługę połączeń także innych przewoźników.

Spuścizną ZSRR w systemie transportowym Azji Centralnej jest niedostateczne skomunikowanie sąsiadujących ze sobą państw regionu. W ostatnich latach czynione są wysiłki na rzecz poprawy tej sytuacji. Zwiększona liczba połączeń będzie sprzyjać rozwojowi relacji gospodarczych tych państw, jak również podmiotów zagranicznych zorientowanych na działalność w tej części świata.

W planach prywatyzacja linii lotniczych Qazaq Air i Air Astana

Na początku kwietnia br. wiceprezes Kazachskiej Agencji Ochrony Konkurencji i Rozwoju Rustam Achmetow poinformował o planach władz dotyczących prywatyzacji linii lotniczych Qazaq Air i Air Astana. Udziały państwa w pierwszym z tych podmiotów wynoszą 6 proc. a drugim aż 70 proc.

14 marca br. Minister Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury Kazachstanu podpisał rozporządzenie dotyczące zatwierdzenia Regulaminu przewozu pasażerów, bagażu i ładunków transportem lotniczym. Nowe prawo wejdzie w życie 60 dni od daty publikacji. Wprowadzono w nim m.in. pojęcie zmiany w statusie rejsu. Będzie ona generować większe niż dotychczas zobowiązania przewoźników względem pasażerów. Przewoźnik niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zmianie statusu rejsu ma informować drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie pasażerów o zaistniałej sytuacji i usługach w związku z tym świadczonych.

