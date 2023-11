Dwa kraje potwierdziły ewakuację części swoich obywateli ze Strefy Gazy

Blisko 100 obywateli Rumunii zdołało we wtorek wydostać się ze Strefy Gazy przez przejście graniczne z Egiptem w Rafah – potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych w Bukareszcie. Prezydent Mołdawii poinformowała o ewakuacji 36 obywateli tego kraju.

"93 Rumunów i członków ich rodzin opuściło we wtorek Strefę Gazy przez przejście graniczne w Rafah" - powiadomił resort spraw zagranicznych w Bukareszcie w środę rano. Chodzi o osoby posiadające podwójne obywatelstwo. Zezwolenia na opuszczenie Gazy ma kolejne 51 osób.

Portal Digi24.ro powiadomił, że spośród 103 osób, które znalazły się na pierwszej liście ewakuacyjnej, najmłodsza ma 2 miesiące, a najstarsza - 79 lat.

W sumie w zablokowanej Strefie Gazy miało się znajdować ok. 350 obywateli rumuńskich, a ok. 260 z nich prosiło władze w Bukareszcie o pomoc w ewakuacji.

Ewakuowani obywatele mają zostać przewiezieni drogą lotniczą z Egiptu do Rumunii. Według nieoficjalnych informacji mediów do Egiptu ma się w środę udać premier Marcel Ciolacu, by "powitać" ewakuowanych.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu we wtorek powiadomiła, że udało się ewakuować 36 obywateli tego kraju. Do kraju trafią z Egiptu przez Rumunię.