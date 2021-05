Dwie największe prowincje Kanady rozpoczynają łagodzenie obostrzeń

Prowincje Ontario i Quebec, w których mieszka łącznie ok. 60 proc. ludności Kanady, ogłosiły plany stopniowego łagodzenia obostrzeń związanych z Covid-19. Od weekendu zaczyna Ontario, za tydzień – Quebec.

Jak poinformował w czwartek premier Ontario Doug Ford, rozpoczęcie znoszenia obostrzeń w prowincji będzie możliwe, gdy 60 proc. mieszkańców prowincji otrzyma przynajmniej jedną dawkę szczepionki. Według danych z czwartku pierwszą dawkę otrzymało w Ontario 58,5 proc. osób powyżej 18 roku życia. Rząd szacuje, że znoszenie obostrzeń będzie mogło zacząć się w połowie czerwca.

Plany rządu Ontario zakładają trzy etapy łagodzenia restrykcji, każdy z tych etapów ma trwać przynajmniej trzy tygodnie. Szybkość zmian będzie zależna m.in. od odsetka szczepień. Jednak już od najbliższej soboty, gdy w Kanadzie zacznie się długi weekend w związku z Dniem Zwycięstwa (Victoria Day), zostaną otwarte boiska, korty, lodowiska, mariny, pola golfowe, stadniny, strzelnice itp.

Grupy ćwiczących osób nie mogą przekraczać pięciu osób. W połowie kwietnia, w związku z dramatycznie rosnącą liczbą zachorowań, rząd prowincji przedłużył nakaz pozostawania w domu, wprowadził posterunki na jej granicach i wprowadził inne ograniczenia dla mieszkańców. Wśród nich było zamknięcie wszystkich boisk, choć lekarze wskazywali, że właśnie możliwość uprawiania sportu na wolnym powietrzu należy pozostawić.

Poza wstępnym złagodzeniem obostrzeń w uprawianiu sportu, do 2 czerwca mieszkańców prowincji obowiązuje nakaz pozostawania w domu, chyba że wyjście jest niezbędne. W połowie czerwca jest spodziewane otwarcie ogródków kawiarni i restauracji z ograniczeniem liczby gości przy jednym stole do czterech. Na dworze będą się mogły spotykać grupy do 10 osób. Zostaną otwarte sklepy "nie niezbędne" dla grup klientów ograniczonych jednorazowo do 15 proc. pojemności sklepu.

Kiedy 70 proc. mieszkańców zostanie zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, a 20 proc. - dwiema dawkami możliwe będzie, jak zakłada rząd Ontario, dalsze zmniejszanie obostrzeń, choć nadal przy obowiązku noszenia maseczek.

Etap trzeci zacznie się gdy 70 do 80 proc. mieszkańców Ontario otrzyma przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a jednocześnie 25 proc. otrzyma obie dawki.

Rząd Ontario nie zdecydował się na otwarcie szkół przed końcem roku szkolnego. Według szacunków lekarzy i specjalistów, powrót do szkół oznaczałby przyrost liczby nowych przypadków Covid-19 o od 6 do 11 proc. Chociaż modele zakładały, że takim przyrostem liczby nowych przypadków dałoby się zarządzać, to ostatecznie - jak powiedział w czwartek Ford - jest to zbyt duże ryzyko.

Quebec rozpocznie łagodzenie obostrzeń w piątek 28 maja zniesieniem godziny policyjnej, obecnie obowiązującej od 21.30 do 5 rano. Mieszkańcy Quebec, w zależności od strefy zamieszkania, będą mogli wybrać się do restauracji, gdzie jednak obsługa gości będzie możliwa tylko w restauracyjnych ogródkach, a od strefy oznaczanej kolorem będzie zależało kto może spotkać się przy stole. Będzie można też pojechać do innej części Quebec i wziąć udział w imprezie liczącej nawet 2,5 tys. osób, jeśli organizatorzy zadbają, by każdy z uczestników miał swoje odrębne miejsce.

Kolejne luzowanie obostrzeń nastąpi 11 czerwca, gdy zacznie być dopuszczalne, z pewnymi ograniczeniami, uprawianie sportów zespołowych w grupach do 25 osób.

Następna data w Quebec to 25 czerwca, gdy np. będą mogły już działać obozy i kolonie dla dzieci, zostaną dopuszczone imprezy i wydarzenia na otwartej przestrzeni. Zostaną również zmniejszone wymogi dotyczące noszenia maseczek dla osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki.

Wreszcie pod koniec sierpnia br, jak zapowiedział rząd Francois Legault, jeżeli 75 proc. mieszkańców Quebec po 12 roku życia otrzyma obie dawki szczepionki, znoszone będą dalsze obostrzenia. To oznacza np. powrót studentów szkół wyższych do zajęć w salach i stopniowy powrót pracowników do biur.

Nie wszystkie prowincje łagodzą rygory. Premier Manitoby Brian Pallister powiedział w czwartek, że prowincja nie może sobie pozwolić na kolejny skokowy wzrost zachorowań i nowe restrykcje wprowadza przed długim weekendem. Dodał, że "niestety, zbyt wiele osób zdecydowało się ignorować zalecenia", a obecną sytuację w Manitobie Pallister określił jako "najczarniejsze dni" pandemii.

W Kanadzie od początku pandemii, według danych federalnego ministerstwa zdrowia, zanotowano ponad 1,34 mln potwierdzonych przypadków Covid-19. Obecnie jest ponad 61,6 tys. tzw. aktywnych przypadków. 25066 osób zmarło.

Z Toronto Anna Lach