Dwie trzecie dorosłych nowojorczyków przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19

Najnowsze dane federalne wskazują na to, że dwie trzecie dorosłych w Nowym Jorku otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu przeciw koronawirusowi. Lokale w całym stanie mogą oferować już wszystkie miejsca zaszczepionym klientom.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) potwierdziły, że dwie trzecie dorosłych nowojorczyków przyjęło już co najmniej pierwszą dawkę preparatu przeciw wirusowi. Gubernator Andrew Cuomo apeluje o kontynuowanie akcji.

"Zachęcam tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby skorzystali z utrzymujących się programów motywacyjnych i to zrobili. Szczepionka jest najlepszą obroną, jaką mamy przeciwko Covid i teraz jest najlepszy czas, aby zrobić to, co należy zrobić, aby chronić nasze społeczności" - przekonywał Cuomo.

Nowy Jork, New Jersey, a także inne stany oferują zachęty, aby skłonić kolejnych Amerykanów do szczepienia. Znajdują się wśród nich loterie (z pulą do wygrania w Nowym Jorku 5 mln. dolarów). Jest też darmowe jedzenie, napoje, w tym piwo, bezpłatne bilety na imprezy i pociągi, karty na przejazd metrem itp.

Zamknięte dotychczas pomieszczenia w Nowym Jorku mogą już powrócić do zapełniania wszystkich dostępnych miejsc klientami, którzy są w pełni zaszczepieni. Mają też opcję przyjmowania 50 proc. zaszczepionych i 50 niezaszczepionych z zachowaniem środków ostrożności. Gubernator zwrócił uwagę, że ogranicza to jednak łącznie liczbę osób wpuszczanych na stadiony, sale sportowo-widowiskowe itp.

Władze stanowe powiadomiły o najniższym dziennym wskaźniku testów na obecność koronawirusa z pozytywnym wynikiem od początku pandemii. Wynosił on w sobotę 870, czyli 0,62 proc.

"Nasze liczby zmierzają w dobrym kierunku, osiągając rekordowo niski poziom od początku tej pandemii, i wciąż się tak dzieje dzięki temu, co zrobili mieszkańcy tego stanu" - ocenił Cuomo.

Od marca 2020 roku w całym stanie odnotowano łącznie 2 mln 083 911 potwierdzonych przypadków Covid-19. Zarejestrowano 42,677 ofiar śmiertelnych.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski