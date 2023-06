Dwóch izraelskich żołnierzy zginęło w strzelaninie na granicy z Egiptem

Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały w sobotę, że dwóch żołnierzy zginęło w wyniku wymiany ognia nieopodal granicy izraelsko-egipskiej. Dodały, że napastnik został zabity.

"Dziś rano doszło do incydentu w strefie działania Brygady Regionalnej Paran" - powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy IDF kontradmirał Daniel Hagari. "W incydencie zginęły dwie osoby. IDF bada obecnie okoliczności incydentu i poinformuje o dalszych szczegółach w późniejszym terminie" - dodał.

Kilka godzin później IDF poinformowały, że w rejonie pierwotnego ataku w pobliżu góry Sagi na pustyni Negew w czasie gdy żołnierze prowadzili poszukiwania, doszło do kolejnej wymiany ognia - przekazał portal Times of Israel.

"Chwilę temu podczas starcia z terrorystą na terytorium Izraela doszło do wymiany ognia. Żołnierze i dowódcy zajęli się [podejrzanym] i zastrzelili go" - podały IDF w oświadczeniu. Dodano, że wojsko nadal przeszukiwało teren w poszukiwaniu kolejnych potencjalnych napastników.

Dziennik Haaretz przekazał, że w związku z zaistniałą sytuacją izraelski minister obrony Joav Galant rozmawiał z szefem sztabu armii, generałem Herzim Halevim i innymi wysokimi rangą urzędnikami resortu obrony.

Times of Israel wyjaśnia, że granica izraelsko-egipska jest w dużej mierze spokojna, jednak często dochodzi do prób przemytu narkotyków przez wysoką zaporę na granicy między obu krajami.

Na kilka godzin przed sobotnią wymianą ognia, żołnierze IDF udaremnili próbę przemytu narkotyków przez granicę, przechwytując kontrabandę o szacunkowej wartości 1,5 miliona szekli (400 tys. dolarów) - poinformowała armia.

W ostatnich latach doszło do kilku incydentów wymiany ognia między przemytnikami a żołnierzami IDF. Armia egipska również często strzela do przemytników narkotyków, a także grup bojowników islamskich w północnej części Synaju, co czasami skutkuje przypadkowym ostrzałem transgranicznym.

Izrael i Egipt podpisały porozumienie pokojowe w 1979 r., ale wzajemne relacje pozostają na chłodne. W ostatnich latach władze obu krajów utrzymują bliskie kontakty w zakresie bezpieczeństwa, gdyż mają wspólne interesy w zakresie polityki bezpieczeństwa w Strefie Gazy, a także na półwyspie Synaj i na wschodzie Morza Śródziemnego.